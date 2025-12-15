Danas počinje slanje prijedloga za nominiranje kandidata za jubilarni 20. Izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine

Nominiranje kandidata za popularnu nagradu "Večernjakova domovnica" (Kroatischer Heimatpreis) Večernjeg lista i Fenix-magazina odvija se u nekoliko faza. Prva faza slanja prijedloga za nominacije trajat će oko mjesec dana, točnije do 18. siječnja 2026. godine. Nakon što izborni žiri pregleda sve pristigle prijedloge, objavit će se popis nominiranih kandidata za najprestižniju hrvatsku domovinsku nagradu Domovnicu, nakon čega počinje izbor u tri kruga glasovanja. Prijedloge za nominaciju kandidata mogu podnijeti iseljeničke udruge, klubovi i zajednice, kao i pojedinci koji žive izvan domovine.

Kako nominirati



Uz svaki prijedlog potrebno je dostaviti i kratko obrazloženje nominacije napisano na ne više od 2.000 znakova, a u kojem će biti istaknuta najvažnija postignuća nominirane osobe, kluba, udruge, zajednice ili pojedinca ostvarena tijekom 2025. godine. Kod nominacija pojedinaca obvezno je navesti da je nominirana osoba upoznata s prijedlogom te da je dala suglasnost za sudjelovanje u Izboru najpopularnijih izvan domovine. Prijedloge nominacija potrebno je poslati najkasnije do 18. siječnja na e-mail adrese Večernjeg lista (javi@vecernji.net) i portala Fenix-magazina (fenix@fenix-magazin.com).

Dodjela nagrada 14. ožujka u Bad Homburgu



Svečana dodjela nagrada održat će se u subotu, 14. ožujka 2026. godine, s početkom u 20:00 sati u prestižnoj Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu, njemačkom gradu poznatom po svojoj bogatoj povijesti, lječilišnoj tradiciji i dugogodišnjem prijateljstvu s gradom Dubrovnikom. Značajno je napomenuti kako se ovaj prestižni događaj već godinama održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, što dodatno potvrđuje njegovu važnost u jačanju veza između domovine i iseljeništva te u promicanju hrvatskog identiteta diljem svijeta. Domovnica slavi uspjehe Hrvata izvan domovine i kroz predstavljanje nominiranih ističe njihov doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom životu sredina u kojima žive, ali i snažnu povezanost s Hrvatskom. Njemački mediji rado izvještavaju s finalne večeri dodjele nagrada koju, zbog njezine važnosti i prestiža, nazivaju "Hrvatskim Oscarom". Hrvatska manifestacija u Bad Homburgu je tijekom godina izrasla ne samo u simbol prepoznavanja Hrvata u iseljeništvu, već i događaj koji promovira Hrvatsku u Njemačkoj, ali i drugdje u svijetu odakle dolaze nagrađeni.

Brojni ugledni gosti



Tijekom godina svečanoj dodjeli nagrada nazočili su brojni ugledni gosti iz političkog, kulturnog i društvenog života. Jednoj od dodjela nagrada svojedobno je nazočila i tadašnja predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, a redovito su je pratili visoki hrvatski državni dužnosnici, predstavnici diplomacije, crkveni velikodostojnici te istaknuti članovi hrvatskih zajednica iz Europe i svijeta, od Amerike pa do Australije. Od svog početka do danas, kroz Izbor najpopularnijih u hrvatskom iseljeništvu je nominirano i predstavljeno gotovo 2.000 kandidata, a prestižnu nagradu dosad je osvojilo oko 300 sportaša, glazbenika, glumaca i ljudi iz javnog života hrvatskog iseljeništva. Gotovo svi kandidati koji su tijekom proteklih 20 godina sudjelovali u izboru ostvarili su zapažene karijere u zemljama u kojima žive. A hrvatska javnost ih je najviše upoznala upravo kroz ovu manifestaciju. Mnogi nagrađeni su zahvaljujući i Domovnici dobili priliku pokazati svoje znanje i iskustvo i u Hrvatskoj te tako dodatno osnaživši veze između domovine i iseljeništva. Posebno se to odnosi na glumce iz hrvatskog iseljeništva, koji nakon nagrada ili nominacija često ostvaruju suradnju s hrvatskim kazalištima, filmskim i televizijskim produkcijama, čime se dodatno jača kulturna povezanost domovine i iseljeništva

Nominirajte svoje kandidate



I na kraju, pozivamo vas da se uključite u 20. Izbor najpopularnijih u izboru Fenix-magazina i Večernjeg lista te svojim prijedlozima pomognete odabrati najpopularnije i najuspješnije hrvatske iseljenike. Vaši prijedlozi za nominaciju te kasnije glasovanje pomažu prepoznati i podržati one koji na poseban način povezuju Hrvatsku sa svojim sunarodnjacima izvan domovine. Time se stvaraju još čvršći mostovi između domovine i iseljeništva, a koje su tijekom desetljeća gradili Hrvati koji su otišli u svijet, ali su svoju Hrvatsku uvijek nosili u srcu i još je uvijek nose.