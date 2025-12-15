Mirni prosvjed poljoprivrednika iz općine Bošnjaci, traže da ministarstvo poljoprivrede ispoštuje svoje obećanje

Ispred zgrade općine Bošnjaci, nedaleko od Županje, danas je održan mirni prosvjed poljoprivrednika iz te općine koji traže od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva da ispuni svoje obećane prema njima. Podsjetili su kako je Bošnjake u srpnju 2024. godine pogodilo orkansko nevrijeme, praćeno ledotučom, koje je napravilo velike štete na kućama i gospodarskim objektima ali i uništilo usjeve. – Ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade David Vlajčić je na sjednici Savjeta za Slavoniju, Srijem i Baranju, koja je održana ljetos, za potrebe revitalizacije poljoprivredne proizvodnje u Općini Bošnjaci nakon katastrofalnih šteta nastalih nakon orkanskog nevremena i ledotuče obećao isplatiti 2 milijuna eura. Međutim, do danas novac nije isplaćen, neka nikakvih informacija niti izvješća, a ni mi iz ministarstva ne dobivamo nikakve odgovore na pitanja koja postavljamo – rekao je jedan od prosvjednika Đuka Golubičić.

Dodao je kako je na njegovom obiteljskom gospodarstvu šteta od nevremena bila stopostotna, odnosno da je sve uništeno. Nezadovoljni poljoprivrednici kažu kako ih je u zadnje dvije tri godine pogodilo ne samo orkansko nevreme i ledotuča nego i suša kao i afrička svinjska kuga. – Ljudi su poslije svega na koljenima i u jako teškoj situaciji. Jedva preživljavamo. Nas je 123 poljoprivrednika od kojih je njih 60-ak mladih poljoprivrednika. Od ministra tražimo samo da ispoštiva ono što je sam obećao, a to je tih 2 milijuna eura za revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje u Općini Bošnjaci – rekao je Josip Vinković. Dodaje i kako se radi o novcima koji su stigli iz Europske unije te da ih nitko od njih neće staviti u čarapu nego će platiti kredite, dugove ili kupiti nešto što im je potrebno za dalje rad. Na tvrdnje prozvanog ministra kako se poljoprivrednici mogu javiti na idući natječaj kazao je kako je taj natječaj namijenjen samo velikim gospodarstvima i da se na njega ne mogu javiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva što su im potvrdili i konzultanti. Među okupljenima je bio i višegodišnji općinski načelnik Andrija Juzbašić koji je rekao kako na ovom prosvjedu nema ni "p" od politike nego da ljudi traže ono što im je obećao ministar, a što do danas nije ispunjeno.

– Sve što smo radili za potrebe dostavljanja programa o revitalizaciji, koji je tražen od nas, radili smo po preporukama ministarstva i Agencije. Kao dokaze posjedujemo cijelu komunikaciju i tablice. Ministarstvu smo dostavili program revitalizacije i to po utvrđenoj šteti kako je i rečeno ali do danas nema nikakvog odgovora. Zadnji put smo im se obratili prije tjedan dana ali bez ikakvog odgovora. Ministarstvo ne mora dati ljudima taj novac ali ako su već obećali i sami pokrenuli taj proces onda bi to trebali i riješiti i pomoći ljudima – kazao je Juzbašić dodajući kako se ovdje radi i o svojevrsnoj demografskoj mjeri s obzirom na broj mladih poljoprivrednika. Nezadovoljni poljoprivrednici zatražili su pomoć i od premijera Andreja Plenkovića, ali i najavili da slijedeći prosvjed možda i ne bude miran. Kako su rekli tamošnji poljoprivrednici su sada kao ranjene životinje ali i naglasili da su ranjene životinje najopasnije. Kao mogućnost spomenuta je i blokada graničnog prijelaza Županja dok su ministru poručili da se upozna sa zakonima ako ih već sam ne zna.