'Umro je radeći ono što je najviše volio, donoseći svjetlo i dobra djela u ovaj svijet'

Ahmed je bio vođen svojim osjećajima, savješću i čovječnošću kada je pojurio naprijed, zaustavio naoružanog napadača i oteo mu oružje, rekao je Mohamed Fateh al Ahmed, otac prodavača voća kojeg u Australiji slave kao junaka nakon što je hrabro razoružao jednog od dvojice napadača na plaži Bondi. Pritom je ozlijeđen i završio je u bolnici. Sajid Akram (50) i njegov sin Naveed (24) ubili su u nedjelju najmanje 16 ljudi na plaži u Sydneyu, u zločinu koji su australske vlasti nazvale antisemitskim terorističkim napadom na židovski festival.

Ozlijeđeno je četrdesetak osoba. Sajida je policija ustrijelila na mjestu događaja, a njegov sin u kritičnom je stanju u bolnici. Napad je bio usmjeren na Židove koji su se okupili u povodu Hanuke. Kako su izvijestili australski mediji, među žrtvama su desetogodišnja djevojčica Matilda, rabin, umirovljeni policajac i čovjek koji je preživio Holokaust. - Matilda je bila bistro, radosno i živahno dijete. Jučer, dok smo slavili Hanuku, tragično je oduzet njezin mladi život. Sjećanje na nju živjet će u našim srcima – navela je učiteljica najmlađe žrtve.

Jedna od žrtava je i nogometaš Dan Elkayam, od kojeg se oprašta njegov nogometni klub Rockdale Ilinden FC. Stanovnici Sydneya odazvali su se hitnom pozivu za darivanje krvi kako bi pomogli ozlijeđenima. Kobi Farkash, izraelski turist koji je svjedočio napadu, u razgovoru za Radio 5 Live rekao je da je došao na proslavu Hanuke nakon što je čuo glazbu. Svi su čekali zalazak sunca kako bi upalili menoru, sedmokraki svijećnjak. - Odjednom sam čuo 'bum, bum, bum', četiri ili pet puta". Vidio sam nekoga kako leži na tlu obliven krvlju – ispričao je. Počeo je trčati.

Eli Schlanger, rabin rođen u Britaniji, koji je ubijen, izgradio je, kaže njegov rođak, židovsku zajednicu na tom području prošle godine, zajedno sa svojim ocem. Tradicionalno paljenje menore na plaži Bondi od malog događaja preraslo je u okupljenje više od 2000 ljudi. - Umro je radeći ono što je najviše volio, donoseći svjetlo, micvu i dobra djela u ovaj svijet – rekao je novinarima njegov rođak. Naoružani napadači navodno su se zakleli na vjernost skupini Islamska država, a u njihovu automobilu su, prenose mediji, pronađene zastave ISIL-a. Kad su počeli pucati nasumice po okupljenim građanima, Ahmed al Ahmed, koji se tu slučajno našao, dotrčao je do Sajida Akrama i oteo mu oružje iz ruku.

- Vidio je žrtve, krv, žene i djecu kako leže na ulici, a zatim je reagirao – kaza je za BBC njegov otac i dodao da je Ahmedovo stanje stabilno nakon što je zadobio prostrijelne rane u ramenu i ruci.

- Učinio nas je ponosnima, naše selo, Siriju, sve muslimane i cijeli svijet – poručio je iz Sirije, odakle je Ahmed rodom.

Premijer Autralije Anthony Albanese tvrdi da napadači nisu bili dio terorističke ćelije, ali da su očito bili motivirani tom ekstremističkom ideologijom. Potvrdio je da je u automobilu pronađen "niz improviziranih eksplozivnih naprava". Australska policija potvrdila je 50-godišnji Sajid Akram posjedovao šest registriranih komada vatrenog oružja i imao dozvolu za rekreacijsko oružje, što nije neobično u Novom Južnom Walesu, gdje su uvjeti za dozvolu jednostavni i ne postoji ograničenje broja oružja. Oko 260.000 vlasnika dozvola držalo je više od 1,14 milijuna komada oružja, prosječno više od četiri komada oružja. Sad se najavljuje hitna izmjena zakona o oružju. Akram je bio član Lovačkog kluba Zastava u Bonnyriggu, koji vode, kako pišu australski mediji, pripadnici srpske manjine.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu okrivio je vladu lijevog centra Albanesea za neuspjeh u zaštiti australske židovske zajednice, a pucnjavu je povezao s nedavnom odlukom Australije da prizna palestinsku državu. Papa Lav XIV. rekao da da želi "povjeriti Gospodinu žrtve terorističkog masakra" koji je počinjen u Sydneyu protiv židovske zajednice. - Dosta je ovog antisemitskog nasilja! Uklonimo mržnju iz naših srca – rekao je.