Liječnik otkriva zašto gripa ove godine bukti Europom: Upozorio i na 5 glavnih simptoma i kada zatražiti pomoć

Gripa je uzela maha diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Među oboljelima najviše je djece. Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija. Britanci su jedni od najpogođenijih, a kako javlja Nacionalna zdravstvena služba (NHS) suočavaju se s nezapamćenim izazovom jer novi soj gripe, izaziva jednu od najtežih epidemija u posljednjih deset godina. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi ova zima mogla biti najgora do sada, s valom oboljelih koji prijeti preplaviti bolnice prije Božića. Prema podacima NHS England, broj hospitalizacija zbog gripe porastao je za 56 posto u odnosu na isti tjedan prošle godine, dosegnuvši 1.717 pacijenata prošlog tjedna, što je sedam puta više nego 2023. godine, kada je u prosjeku bilo 243 oboljelih dnevno. Stručnjaci ističu da je vrhunac sezone, a raniji početak epidemije dodatno pogoršao situaciju. Liječnici savjetuju nošenje maski u javnosti za one sa simptomima, te hitno cijepljenje za rizične skupine. H3N2, dominantni soj u Engleskoj prema Agenciji za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), označen je kao "neugodan" zbog svoje sposobnosti da izbjegne imunitet. Dr. Giuseppe Aragona, liječnik opće prakse i medicinski savjetnik tvrtke Prescription Doctor, u razgovoru za The Independent objasnio je što se događa. "H3N2 se redovito mijenja, tako da verzija virusa koja cirkulira ove godine može biti drugačija od prethodnih godina ili od one u sezonskom cjepivu, što ljude može učiniti osjetljivijima", kaže. Dodao je da slova i brojevi u nazivu soja odnose na površinske proteine virusa, hemaglutinin (H) i neuraminidazu (N), te da ova kombinacija 'ponekad može uzrokovati težu bolest, posebno kod starijih osoba ili onih s kroničnim zdravstvenim problemima'.

Simptomi H3N2 slični su sezonskoj gripi i uključuju groznicu, kašalj, curenje nosa, bolove u tijelu, ekstremni umor, a kod nekih povraćanje ili proljev. Prema UKHSA-i, simptomi se razvijaju brzo, za razliku od prehlade koja ima postupniji početak. Posebno su ugroženi djeca mlađa od pet godina (osobito mlađa od dvije godine), osobe starije od 65 godina, trudnice te oni s kroničnim bolestima poput astme, dijabetesa, srčanih oboljenja, oslabljenog imunološkog sustava ili neuroloških stanja.

Dr. Aragona navodi nekoliko razloga zašto je ovogodišnja sezona gripe posebno opasna. "Prvo, sezona gripe počela je ranije nego inače, što virusu daje više vremena za širenje. Također se razvio od soja prošle godine, što znači da prethodni imunitet ili čak cjepivo mogu pružiti manju zaštitu nego inače. Posljednjih godina manje je ljudi bilo izloženo gripi, posebno djece, što više ljudi čini ranjivima. Osim toga, hladnije vrijeme, druženje u zatvorenom prostoru i društvene navike doprinose bržem prijenosu", kazao je.

Stručnjaci su ranije upozorili da je H3N2 tijekom ljeta razvio sedam novih mutacija, što ga čini značajno različitim od soja uključenog u ovogodišnje cjepivo. Ova mutacija pratila je rekordnu sezonu gripe u Australiji, koja se često smatra pokazateljem onoga što Europu čeka zimi.

Zdravstveni dužnosnici hitno pozivaju na cijepljenje, koje je, prema dr. Aragoni, „najučinkovitiji način zaštite, posebno ako ste u skupini s većim rizikom“. Iako ovogodišnje cjepivo ima smanjenu učinkovitost – 70 do 75 posto kod djece od 2 do 17 godina i 30 do 40 posto kod odraslih, ono značajno smanjuje rizik od teških ishoda. "Cjepivo možda neće spriječiti svaku infekciju, ali značajno smanjuje rizik od teške bolesti i hospitalizacije", naglasio je dr. Aragona.

Dr. Jamie Lopez Bernal, konzultant epidemiolog za imunizaciju pri UKHSA-i, izjavio je: "Rezultati pružaju uvjerljive dokaze da cjepiva protiv gripe ove sezone mogu ponuditi važnu zaštitu unatoč zabrinutosti zbog nove podvrste. Snažno potičem sve koji ispunjavaju uvjete da se cijepe protiv gripe što je prije moguće, jer je to najbolja obrana od ozbiljne bolesti". Dr. Thomas Waite, zamjenik glavnog liječnika, dodao je: "Gripa može biti neugodna infekcija za mnoge, a za neke opasna po život; cijepljenje je najbolji oblik obrane. Prvi podaci UKHSA-e pokazuju da ovogodišnje cjepivo i dalje pruža dobru zaštitu od varijanti gripe koje cirkuliraju ove godine. Sezona gripe ove je godine rano počela. Sada je vrijeme za cijepljenje ako ispunjavate uvjete".

Britanija je pod ogromnim pritiskom, s bolnicama koje već rade na granici kapaciteta. "Zaštita se može poboljšati održavanjem dobre higijene ruku, pokrivanjem usta i nosa prilikom kašljanja ili kihanja, izbjegavanjem bliskog kontakta s bolesnim osobama i dobrim prozračivanjem doma", poručuje liječnik. Dr. Aragona smiruje javnost, ali poziva na oprez. "Za starije osobe, osobe s kroničnim bolestima i druge ranjive skupine, H3N2 može biti ozbiljan, a ova sezona može dodatno opteretiti zdravstvenu službu zbog ranog početka i karakteristika soja. Važno je biti oprezan: cijepiti se, poduzeti razumne mjere opreza i rano potražiti pomoć ako simptomi postanu ozbiljni", kazao je za Independent.