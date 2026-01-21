Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OKRUGLI STOL

Mediji nisu samo kreativna industrija

Zagreb: Održan okrugli stol “Akt o slobodi medija na čekanju“
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
Autor
Božena Matijević
21.01.2026.
u 11:31

Govoreći uvodno o europskom Aktu o slobodi medija (EMFA), moderatorica Urša Raukar-Gamulin (Možemo!) ustvrdila je da to neodazivanje nadležnog Ministarstva jasno pokazuje da vladajući nemaju namjeru primijeniti Akt o slobodi medija

Možemo! je jučer u Saboru organizirao trosatni okrugli stol nazvan "Akt o slobodi medija na čekanju", na kojem se raspravljalo o europskoj uredbi koja je prije pola godine stupila na snagu, a cilj joj je jačanje neovisnosti medija, zaštita novinarskih izvora i uredničke neovisnosti, osiguranje transparentnosti vlasništva i financiranja medija te nadzor nad velikim online platformama. Iako pozvani, raspravi se nisu odazvali predstavnici Ministarstva kulture i medija, HRT-a i Hine.

Govoreći uvodno o europskom Aktu o slobodi medija (EMFA), moderatorica Urša Raukar-Gamulin (Možemo!) ustvrdila je da to neodazivanje nadležnog Ministarstva jasno pokazuje da vladajući nemaju namjeru primijeniti Akt o slobodi medija. I dok su svi službeni sudionici okruglog stola – Iva Nenadić (CMPF), Paško Bilić (CEMEDIG), Melisa Skender (HND), Maja Sever (SNH), Oriana Ivković Novokmet (Gong) i Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica – isticali važnost transparentnosti vlasništva u medijima, političku i oglašivačku neovisnost medija, jasne procedure pri izboru upravljačkih struktura u javim medijima, pridržavanje medijskih statuta, uredničku autonomiju, ekonomsku i fizičku sigurnost novinara, osnaživanje profesionalnog novinarstva koje se pridržava etičkih uzusa u odnosu na razne digitalne platforme i porast broja dezinformacija...

– podsjetilo se da je pri prvom saborskom čitanju o donošenju zakona o provedbi navedene europske uredbe u našoj zemlji sabornica bila gotovo prazna. Stoga je istaknuto da se "mediji i novinarstvo ne mogu tretirati samo kao kreativna industrija, već kao javni interes i javno dobro", a da "sadašnje vladajuće strukture nisu spremne razgovarati o boljem medijskom prostoru jer njima odgovara ovakav medijski prostor kakav sad imamo." Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je da 4. člankom Akta "EU prvi put propisuje da se mediji mogu špijunirati", a Sever se nadovezala da su i strukovne organizacije bile protiv tog članka. 

Ključne riječi
okrugli stol sloboda medija Hrvatski sabor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!