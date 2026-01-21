Mediji nisu samo kreativna industrija

Možemo! je jučer u Saboru organizirao trosatni okrugli stol nazvan "Akt o slobodi medija na čekanju", na kojem se raspravljalo o europskoj uredbi koja je prije pola godine stupila na snagu, a cilj joj je jačanje neovisnosti medija, zaštita novinarskih izvora i uredničke neovisnosti, osiguranje transparentnosti vlasništva i financiranja medija te nadzor nad velikim online platformama. Iako pozvani, raspravi se nisu odazvali predstavnici Ministarstva kulture i medija, HRT-a i Hine.

Govoreći uvodno o europskom Aktu o slobodi medija (EMFA), moderatorica Urša Raukar-Gamulin (Možemo!) ustvrdila je da to neodazivanje nadležnog Ministarstva jasno pokazuje da vladajući nemaju namjeru primijeniti Akt o slobodi medija. I dok su svi službeni sudionici okruglog stola – Iva Nenadić (CMPF), Paško Bilić (CEMEDIG), Melisa Skender (HND), Maja Sever (SNH), Oriana Ivković Novokmet (Gong) i Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica – isticali važnost transparentnosti vlasništva u medijima, političku i oglašivačku neovisnost medija, jasne procedure pri izboru upravljačkih struktura u javim medijima, pridržavanje medijskih statuta, uredničku autonomiju, ekonomsku i fizičku sigurnost novinara, osnaživanje profesionalnog novinarstva koje se pridržava etičkih uzusa u odnosu na razne digitalne platforme i porast broja dezinformacija...

– podsjetilo se da je pri prvom saborskom čitanju o donošenju zakona o provedbi navedene europske uredbe u našoj zemlji sabornica bila gotovo prazna. Stoga je istaknuto da se "mediji i novinarstvo ne mogu tretirati samo kao kreativna industrija, već kao javni interes i javno dobro", a da "sadašnje vladajuće strukture nisu spremne razgovarati o boljem medijskom prostoru jer njima odgovara ovakav medijski prostor kakav sad imamo." Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je da 4. člankom Akta "EU prvi put propisuje da se mediji mogu špijunirati", a Sever se nadovezala da su i strukovne organizacije bile protiv tog članka.