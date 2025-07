Matijević napušta SDP, bit će nezavisni vijećnik

Koaliciju HDZ-a, Kerumova HGS-a i HSP-a, kojoj je za većinu u Gradskom vijeću nedostajao jedan glas, na vlast u Splitu dovela je vijećnica SDP-a Katarina Prnjak, objavio je Tportal koji tvrdi da je dobio na uvid fotografije svih glasačkih listića i da među njima nije listić koji je Prnjak slala medijima neposredno nakon sjednice. K. Prnjak jučer je poručila da su ti navodi neistiniti i neutemeljeni, te da je prozvana bez ikakvog temelja, što predstavlja ozbiljno narušavanje njenog osobnog i profesionalnog ugleda. Splitska intriga se tako nastavlja. Sumnja da je ključni glas, pala je u medijima i na njezinog stranačkog kolegu Davora Matijevića, predsjednika gradskog ogranka SDP-a, koji je i predložio da se na konstituirajućoj sjednici glasuje tajno, jer je, tvrdi, takav bio dogovor među oporbenim strankama. "Ne igraju mi se glupe igrice, a sve ostalo ćemo ionako vidjeti na rebalansu i na proračunu", napisao je na društvenoj mreži Matijević.

Grad Split je nakon objave Tportala naveo da uvid u glasačke listiće s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća "nije ostvaren na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI)" i da novinar, kao niti bilo koja druga osoba, nije podnio službeni zahtjev za ostvarivanje tog prava. "Od fotografiranja glasačkih listića u potpunosti se ograđujemo", ističu u Gradu. U međuvremenu D. Matijević je objavio da izlazi iz SDP-a. "Na izvanrednim izborima 2022. godine preuzeo sam odgovornost nakon brojnih nagovaranja da moram ići u kandidaturu za gradonačelnika. Nisam želio, niti sam morao jer nisam bio predsjednik, ali nije bilo nikog drugog. Puškom nisi mogao natjerat nikog da se kandidira pa sam ja išao u tu bitku. Zahvaljujući glasovima s mojih Blatina prešli smo prag. Jedva, al smo politički preživjeli kao jedina stranka ljevice u vijeću", napisao je Matijević u opširnom obrazloženju, opisujući svoj politički uspon. Ubijao se, veli, od posla kako bi stranci podigao rejting i sklapao savezništva. "Za to vrijeme stranka Centar me antagonizirala na skoro dnevnoj bazi. Kupili su nam i vijećnika te sam ostao sam u Gradskom vijeću. Moja stranka ih je nagradila s dva saborska mandata. Oba bračna druga su dobila svoje pozicije u Saboru...", naveo je Matijević koji smatra da je SDP ponizio svoju splitsku organizaciju i nije reagirala kad ga se prozivalo i optuživalo. "Od politike nisam nikad živio i zato sam mogao donosit odluke samostalno bez straha o tome kako će se one reflektirati za moj život. Neovisnost je nešto što mi nitko ne može oduzeti", istaknuo je i dodao kako je kap koja je prelila čašu bila informacija da se najavljuje pokretanje stegovnog postupka protiv njegove Katarine Prnjak. "U Gradskom vijeću ostajem neovisan, ali ću nastaviti rad sa istim partnerima. Branit ću svoje vrijednosti za koje sam se uvijek zalagao, ostat ću dosljedan i principijelan", poručio je Matijević koji ne misli vraćati mandat stranci.