Masovna tučnjava maloljetnika u Splitu: Policija privela grupu od 20-ak sudionika

U Splitu je večeras izbila masovna tučnjava između mlađih osoba, većinom maloljetnika, potvrdila je splitska policija. Incident se dogodio oko 20.30 sati u Bračkoj ulici, na igralištu osnovne škole na području Trstenika. Dolaskom policije sukob je zaustavljen, a dio sudionika pokušao se udaljiti s mjesta događaja. Policijski službenici uspjeli su zaustaviti skupinu od otprilike 20 mladih osoba te ih staviti pod nadzor.

– Policijski službenici su uočili sukob skupine mlađih osoba koji je prekinut njihovim dolaskom. Dio sudionika se razbježao, a oko 20 osoba spriječeno je u bijegu i zadržano. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih – priopćila je policija, prenosi Index.hr. Kako navode, radi se o maloljetnicima, pa će svi biti privedeni u policijsku postaju, gdje će biti pozvani i njihovi roditelji. O događaju je obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, a slijedi kriminalističko istraživanje.