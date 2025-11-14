Naši Portali
ČESTI SUKOBI

Kruži šokantna snimka nasilja u školi: Učenika udara nogom u glavu, završio je u pritvoru

Zagreb: Policija ispred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga zbog dojave o bombi
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
14.11.2025.
u 13:30

Kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu ozlijeđenog maloljetnika podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, javlja policija.

Novi slučaj vršnjačkog nasilja zabilježen je u Zagrebu. Od prošlog petka širi se snimka tučnjave koja se dogodila u jednoj zagrebačkoj strukovnoj školi.  Na snimci se vidi kako se dva učenika tuku dok drugi navijaju. U jednom trenutku jedan učenik prima drugog oko vrata te ga udara koljenom u glavu i pribija ga na zid. Nakon toga ga nastavlja udarati nogom u glavu i to nakon što je ovaj završio na podu. Dok jedni prekidaju i govore da je dosta, drugi učenici traže još nasilja te se na snimci čuje: 'J*** mu majku, koljeno!', 'Još ga udri'.

- Učenik koji je udarao drugog učenika na podu u glavu završio je u pritvoru, a učenik na podu je krvario - ispričao je za 24 sata izvor upoznat s događajem koji je vidio snimku. Dodaje kako se gotovo svaki tjedan dogodi neka tučnjava.

Policija je za 24 sata potvrdila incident te su naveli kako je jedan maloljetnik lakše ozlijeđen. - Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, maloljetni počinitelj je zbog počinjenih kaznenih djela predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu ozlijeđenog maloljetnika, podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu - odgovorili su.
Komentara 1

Pogledaj Sve
AF
AfganistanskiHrvat
13:45 14.11.2025.

Svaki tjedan? Prijava protiv razrednika i upravitelja što nisu ništa poduzimali.

