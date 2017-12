Marićeve mjere: evo što se sve mijenja od 1. siječnja

U Novoj godini osigurana su porezna rasterećenja od čak 1,25 milijardi kuna. Riječ je o nekoliko mjera koje će se nasloniti na poreznu reformu iz 2017. koja je ostavila oko 2,5 milijardi kuna u džepovima poreznih obveznika. I dalje nema ništa od smanjenja opće stope PDV-a na 24 posto.

Odbitak od 50 posto PDV-a

Konačno se, nakon što ju je Slavko Linić ukinuo, vraća mogućnost korištenja pretporeza PDV-a na kupnju osobnog automobila. Moći će se odbiti maksimalno 50 posto PDV-a do vrijednosti od 400 tisuća kuna. Na snagu stupa i novi sustav obračuna trošarina na automobile pri čemu se ukida trošarina na vrijednosnom kriteriju do razine od 150 tisuća kuna, dok se do sada plaćalo oko 3000 kuna te vrste trošarine na spomenutu vrijednost automobila.

Što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti:

Trošarine po osnovi emisije CO2 ostaju jednake, ali ministar Zdravko Marić izračunao je da će se trošarine za automobile, nove i stare, u prosjeku smanjiti 30 posto. Pojednostavnit će se i prijenos vozila tako što će ga se moći obaviti u centrima za tehničke preglede pa će i u tu biti ušteda za građane. Ukupno, samo na automobilima Marić je osmislio rasterećenje od 800 do 850 milijuna kuna. S Europskom komisijom razgovara se o odobravanju povrata 50 posto pretporeza i za brodove koji se koriste u službene svrhe. Poduzetnike će se rasteretiti za oko ostalih 400 milijuna kuna kroz podizanja praga PDV-a i paušala poreza na dohodak te ustupke poput priznavanja troškova smještaja i prehrane radnika te troškova nastalih konzumacijom bezalkoholnih napitaka tijekom radnog vremena.

Kao što je i najavljeno, povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a s 230.000 kuna na 300.000 kuna prihoda godišnje, a na istu se razinu diže i prag za paušalni porez na dohodak. Time će se otvoriti mogućnost za novih trideset tisuća paušalista pa će ih ukupno biti maksimalno 57 tisuća. Uvoznici više neće morati plaćati PDV pri uvozu, nego će imati deset dana da ga prikažu i zatraže pretporez. To će im olakšati likvidnost. Ipak, najveći set promjena vezan je za automobile.

Deficit ni dvije milijarde kuna

Rasterećenja su moguća jer je stanje u državnoj blagajni i bolje od očekivanja. Deficit će biti manji od dvije milijarde kuna, odnosno bolji čak i od iznosa koji se očekivao u rebalansu. Prihodi od PDV-a unatoč rasterećenjima u nekim kategorijama narasli su za više od milijardu kuna, a kada bi se spustila opća stopa PDV-a, Marić bi ostao bez oko dvije milijarde kuna. Troškovi za kamate pali su oko 800 milijuna kuna, a kad se završi refinanciranje cestarskog duga, uštede na kamatama bit će veće od milijardu kuna. Iduća je godina nezahtjevna po pitanju otplata dugova, na naplatu stižu tek dvije srednje velike obveznice ukupne vrijednosti od oko 12 milijardi kuna. Cijena duga pokazuje da su kupci duga ukalkulirali rast hrvatskog rejtinga.

