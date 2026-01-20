Za dio zemlje upaljen narančasti alarm: Bit će jako hladno, evo što nas čeka idućih dana

Posljednje dane obilježilo je hladno vrijeme, a takav će biti i ostatak tjedna. Idući dani u nizinama donose kišu, a u gorju i pokoju pahulju snijega. Međutim, ozbiljnijeg snježnog pokrivača neće biti. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali uglavnom suho, dok će u noći i ujutro biti magle. Najniža temperatura kretat će se od -9 do -4 °C, niža od uobičajene za ovaj dio zime, a najviše dnevne vrijednosti bit će između -2 i 0 °C.

Hladnoća čeka i Gorsku Hrvatsku gdje će temperature ići ispod 0 °C, a očekuje se i pokoja pahulja snijega. Na moru se očekuju sunčana razdoblja, a temperatura ujutro većinom od -1 do 4 °C, a danju od 8 do 10 °C. U Dalmaciji će biti djelomično sunčano, dok će poslijepodne doći do porasta naoblake, a navečer se u unutrašnjosti očekuju i slabe oborine. Na jugo će okrenuti umjerena bura i istočnjak, a to će se osobito jako osjetiti na otocima. Najniža jutarnja temperatura zraka između -3 i 2 °C, na obali i otocima od 2 do 7 °C, a najviša dnevna između 10 i 13 °C, u unutrašnjosti oko 6 °C. Krajnji jug Hrvatske čeka oblačno vrijeme s kišom, osobito na otocima, a temperatura će ujutro u unutrašnjosti biti niža od 0 °C.

"Idućih dana na kopnu će porasti naoblaka, temperatura i vjerojatnost za oborinu, koje će najprije biti u predjelima bližim moru. Bit će to u početku mješovita "zimska" oborina, koja se može i smrzavati na tlu, a za još topliji vikend pretežno kiša, osim u najvišem gorju", za HRT je javio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Što se potencijalno opasnog vremena tiče, DHMZ je za srijedu za osječku regiju izdao narančasti alarm zbog iznimno niske minimalne temperature zraka i hladnog vala. Zbog hladnog vala, žuto upozorenje na snazi je za zagrebačku i riječku regiju, dok je zbog vjetra alarm upaljen za riječku regiju te zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te srednju i južnu Dalmaciju.