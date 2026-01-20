Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HLADNI VAL

Za dio zemlje upaljen narančasti alarm: Bit će jako hladno, evo što nas čeka idućih dana

Slavonski Brod: Gradske prometnice i javne površine zbog niskih temperatura postaju zaleđene
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
20.01.2026.
u 22:56

U nastavku tjedna čekaju nas oborine, a ponegdje će se pojaviti i pokoja zraka sunca

Posljednje dane obilježilo je hladno vrijeme, a takav će biti i ostatak tjedna. Idući dani u nizinama donose kišu, a u gorju i pokoju pahulju snijega. Međutim, ozbiljnijeg snježnog pokrivača neće biti. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali uglavnom suho, dok će u noći i ujutro biti magle. Najniža temperatura kretat će se od -9 do -4 °C, niža od uobičajene za ovaj dio zime, a najviše dnevne vrijednosti bit će između -2 i 0 °C.

Hladnoća čeka i Gorsku Hrvatsku gdje će temperature ići ispod 0 °C, a očekuje se i pokoja pahulja snijega. Na moru se očekuju sunčana razdoblja, a temperatura ujutro većinom od -1 do 4 °C, a danju od 8 do 10 °C. U Dalmaciji će biti djelomično sunčano, dok će poslijepodne doći do porasta naoblake, a navečer se u unutrašnjosti očekuju i slabe oborine. Na jugo će okrenuti umjerena bura i istočnjak, a to će se osobito jako osjetiti na otocima. Najniža jutarnja temperatura zraka između -3 i 2 °C, na obali i otocima od 2 do 7 °C, a najviša dnevna između 10 i 13 °C, u unutrašnjosti oko 6 °C. Krajnji jug Hrvatske čeka oblačno vrijeme s kišom, osobito na otocima, a temperatura će ujutro u unutrašnjosti biti niža od 0 °C.

"Idućih dana na kopnu će porasti naoblaka, temperatura i vjerojatnost za oborinu, koje će najprije biti u predjelima bližim moru. Bit će to u početku mješovita "zimska" oborina, koja se može i smrzavati na tlu, a za još topliji vikend pretežno kiša, osim u najvišem gorju", za HRT je javio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Što se potencijalno opasnog vremena tiče, DHMZ je za srijedu za osječku regiju izdao narančasti alarm zbog iznimno niske minimalne temperature zraka i hladnog vala. Zbog hladnog vala, žuto upozorenje na snazi je za zagrebačku i riječku regiju, dok je zbog vjetra alarm upaljen za riječku regiju te zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te srednju i južnu Dalmaciju. 
Pogledajte prizore iz Hrvatske: Aurora borealis osvijetlila dijelove zemlje
Ključne riječi
sunce snijeg kiša vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!