Tonči Tadić: 'Maštanje o nekakvom američko-arktičkom imperiju je potpuno besmisleno'

Tonči Tadić, nuklearni fizičar s Instituta Ruđer Bošković komentirao je Trumpovu najavu o mogućem preuzimanju Grenlanda. Tema je to koja ovih dana donosi puno neizvjesnosti i političkih rasprava, te povlači razna pitanja o teritoriju koji je pod suverenitetom Danske i dio NATO-ova područja. Tadić se vratio u prošlost i podsjetio je da su Sjedinjene Američke Države 1916. godine otkupile Djevičanske otoke od Danske. 'Zauzvrat je SAD priznao da Danska ima suverenitet nad Grenlandom. Temeljem te deklaracije je 1951. sklopljen američko-danski sporazum o obrani Grenlanda u kojem je određeno da će SAD obraniti teritorij radi čega su uspostavljene američke vojne baze na tom otoku', rekao je Tadić u razgovoru za N1.

Podsjetio je i da SAD imaju tri ledolomca, a Rusija 43. 'Oni računaju na pomoć Rusije, međutim kad to usporedimo s Kanadom, Danskom i Norveškom od kojih svaka ima desetak ledolomaca, jasno je da je maštanje o nekakvom američko-arktičkom imperiju potpuno besmisleno', ističe i dodaje kako je prvi problem što ne postoji vojska koja bi bila spremna za borbu u teškim zimskim uvjetima, budući da temperature idu i do - 40. Kao drugi problem spomenuo je i nedostatak brodova, koji su potrebni za adekvatnu opskrbu.

Prisjetio se Tadić i kako su SAD u doba Hladnog rata na Grenlandu imale 15 tisuća vojnika, a danas ih je tek 150. 'Ti Danci na psećim zapregama kojima se Trump izruguje su vitalni za zaštitu tih Amerikanaca. Oni mjesecima borave u surovim uvjetima. Danska ima sposobnost borbe u polarnim uvjetima, a Amerikanci su tamo zahvaljujući potpori Danske', napominje Tadić.

Što se kupnje Grenlanda tiče, istaknuo je kako Amerika u Danskoj može dobiti koncesiju za bilo što. 'Još jedan bitan detalj je da je 1917. sklopljen sporazum Kanade, Danske i Velike Britanije po kojem Britanija ima pravo prvokupa Grenlanda, ako ga Danska bude ikada prodavala. Tako da, čim je on izašao s tom idejom, uslijedio je brzi razgovor sa Starmerom koji ga je upozorio na tu činjenicu', komentira Tadić.

Komentirao je i poticanje Trumpovog nauma od strane Lavrova i Putina. 'S tim se postižu dva efekta. Prvo, odvlači pozornost svjetske javnosti od slučaja Epstein, a drugo - odvlači pažnju od Ukrajine čime pomaže svom prijatelju Putinu koji mu je odjednom prijetnja', rekao je Tadić.

Osvrnuo se i na aktualni Trumpov odbor za mir u koji je pozvano 50 država, a Macron je jedini koji je poziv odbio. 'Fascinira me kad lik od 79 godina želi stvoriti Odbor kojem će biti doživotno na čelu. Što se tiče Plenkovića, njemu se nigdje ne žuri oko toga. On u prvom redu mora pratiti što kažu naši partneri iz EU-a jer Unija mora biti unisona. Svako srljanje Trumpa u zagrljaj dok pokušava razbiti NATO i na sve načine posvaditi Europsku uniju sa SAD-om, nije pametno', zaključuje.