Plenković o Trumpovom 'Odboru za mir': 'To zahtijeva odgovarajuću proceduru...'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u Davosu da se o mogućem sudjelovanju Hrvatske u tzv. odboru za mir američkog predsjednika Donald Trump ne može odlučivati brzo te da je riječ o inicijativi koja zahtijeva propisanu proceduru i niz dodatnih konzultacija. – Riječ je o međunarodnom ugovoru i to zahtijeva odgovarajuću proceduru. To nije dokument koji se može danas vidjeti, a sutra potpisati – rekao je Plenković.

Dodao je da je, prije bilo kakve odluke, potrebno konzultirati nadležne resore, razmotriti međunarodnopravne aspekte te razgovarati s drugim akterima i partnerima. Prema njegovim riječima, inicijativa vezana uz taj odbor ima širi i ambiciozniji opseg djelovanja, zbog čega je nužno vrijeme za analizu i koordinaciju.

Plenković je istaknuo da Hrvatska načelno podupire sve inicijative koje imaju za cilj pridonijeti miru, ali da se formalne odluke o sudjelovanju i potpisivanju međunarodnih dokumenata ne mogu donositi ad hoc niti u kratkim rokovima. – Svaka inicijativa koja ima za cilj pridonijeti miru je nešto što Hrvatska Vlada pozdravlja. Međutim, da bi se potpisivali dokumenti, potrebno je proći određene procedure – dodao je.

Govoreći o aktualnim međunarodnim kontaktima, Plenković je rekao da komunikacijski kanali između Europske unije, Washingtona i glavnih gradova postoje te da se koriste na različitim razinama. Komentirajući dolazak Trumpa u Davos, premijer je rekao da je teško unaprijed anticipirati sadržaj njegova govora. – Ali dobro je da je ovdje i da pošalje određene poruke – zaključio je Plenković.