Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OKONČANJE RATA

Sastali se Trumpovi i Putinovi izaslanici: Razgovarali o mogućem budućem mirovnom sporazumu

FILE PHOTO: Russian envoy Kirill Dmitriev talks to U.S. presidential envoy Steve Witkoff in in Saint Petersburg, Russia
VYACHESLAV PROKOFYEV/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
20.01.2026.
u 21:56

Europski saveznici Ukrajine zabrinuti su da bi Sjedinjene Države mogle zahtijevati od Kijeva da prihvati teritorijalne ustupke

Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina izjavili su u utorak da je njihov sastanak u Davosu o mogućem budućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini bio "vrlo pozitivan" i "konstruktivan". Sjedinjene Države razgovaraju s Rusijom, a odvojeno s Kijevom i europskim čelnicima, o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini, ali još nije postignut dogovor unatoč Trumpovim ponovljenim obećanjima da će ga postići.

Europski saveznici Ukrajine zabrinuti su da bi Sjedinjene Države mogle zahtijevati od Kijeva da prihvati teritorijalne ustupke. "Dijalog je konstruktivan i sve više ljudi razumije pravednost ruskog stava", rekao je Putinov izaslanik Kiril Dmitriev nakon razgovora s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom u 'Američkoj kući' u Davosu.

"Imali smo vrlo pozitivan sastanak", citirala je Witkoffa ruska novinska agencija RIA. Sastanak je trajao dva sata, prema izvoru koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Rusija kontrolira oko 19 posto Ukrajine, uključujući poluotok Krim koji je anektirala 2014., kao i veći dio istočne regije Donbas, veći dio Hersonske i Zaporiške regije te dijelove četiri druge regije. Rusija tvrdi da su Krim, Donbas, Herson i Zaporižje sada dijelovi Rusije. Ukrajina kaže da to nikada neće prihvatiti, a gotovo sve zemlje smatraju te regije dijelom Ukrajine.
Ključne riječi
mir Ukrajina Rusija Kiril Dmitriev Steve Witkoff

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!