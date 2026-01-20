Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVILO MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Problemi s otvaranjem obrta riješeni, sustav ponovno radi normalno

Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
20.01.2026.
u 17:50

Iz Ministarstva navode kako je od 5. siječnja 2026. u primjeni nova verzija aplikacije koja omogućuje upise bez online provjere u Prekršajnoj evidenciji, uz obvezno pribavljanje potrebnih dokaza po službenoj dužnosti od strane nadležnih upravnih tijela

Nakon što smo ranije objavili poteškoće s otvaranjem obrta, portal Obrtnik.hr javljaj kako su  tehnički problemi su otklonjeni, a aplikacija ponovno radi u punom kapacitetu. Kako navode, iz Ministarstva pravosuđa pojasnili su da je do zastoja došlo zbog poteškoća u radu servisa za provjeru podataka u Prekršajnoj evidenciji, dok je servis Kaznene evidencije cijelo vrijeme bio operativan.

Tada su naveli da nije riječ o padu servera niti o gubitku podataka, već o potrebi potpune tehnološke izrade novog servisa, uz procjenu da će sustav biti normaliziran početkom veljače. No, sanacija je provedena i prije planiranog roka. Kako doznaje Obrtnik.hr, Ministarstvo pravosuđa ubrzalo je rad na implementaciji novog rješenja te je u rad pušten novi server koji omogućuje nesmetano funkcioniranje aplikacije, a samim time i redovito otvaranje obrta.

U međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo gospodarstva, koje je pojasnilo da je tijekom trajanja tehničkih poteškoća osigurano privremeno, ali u potpunosti zakonito alternativno rješenje. Prilagođene su aplikacije Obrtnog registra, Evidencije odobrenja za vođenje sporednih zanimanja i Evidencije odobrenja za vođenje domaćih radinosti, čime su upisi bili mogući i u prijelaznom razdoblju.

Iz Ministarstva navode kako je od 5. siječnja 2026. u primjeni nova verzija aplikacije koja omogućuje upise bez online provjere u Prekršajnoj evidenciji, uz obvezno pribavljanje potrebnih dokaza po službenoj dužnosti od strane nadležnih upravnih tijela. Time je, ističu, osiguran kontinuitet rada sustava i zaštita interesa građana, bez ikakvog odstupanja od zakonskih uvjeta. Zaključno poručuju kako ni u jednom trenutku građanima nije bila uskraćena mogućnost registracije obrta te da je sustav, unatoč tehničkim poteškoćama, funkcionirao uz odgovarajuće prilagodbe.
Ključne riječi
obrtnici Ministarstvo pravosuđa i uprave

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!