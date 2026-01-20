Problemi s otvaranjem obrta riješeni, sustav ponovno radi normalno

Nakon što smo ranije objavili poteškoće s otvaranjem obrta, portal Obrtnik.hr javljaj kako su tehnički problemi su otklonjeni, a aplikacija ponovno radi u punom kapacitetu. Kako navode, iz Ministarstva pravosuđa pojasnili su da je do zastoja došlo zbog poteškoća u radu servisa za provjeru podataka u Prekršajnoj evidenciji, dok je servis Kaznene evidencije cijelo vrijeme bio operativan.

Tada su naveli da nije riječ o padu servera niti o gubitku podataka, već o potrebi potpune tehnološke izrade novog servisa, uz procjenu da će sustav biti normaliziran početkom veljače. No, sanacija je provedena i prije planiranog roka. Kako doznaje Obrtnik.hr, Ministarstvo pravosuđa ubrzalo je rad na implementaciji novog rješenja te je u rad pušten novi server koji omogućuje nesmetano funkcioniranje aplikacije, a samim time i redovito otvaranje obrta.

U međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo gospodarstva, koje je pojasnilo da je tijekom trajanja tehničkih poteškoća osigurano privremeno, ali u potpunosti zakonito alternativno rješenje. Prilagođene su aplikacije Obrtnog registra, Evidencije odobrenja za vođenje sporednih zanimanja i Evidencije odobrenja za vođenje domaćih radinosti, čime su upisi bili mogući i u prijelaznom razdoblju.

Iz Ministarstva navode kako je od 5. siječnja 2026. u primjeni nova verzija aplikacije koja omogućuje upise bez online provjere u Prekršajnoj evidenciji, uz obvezno pribavljanje potrebnih dokaza po službenoj dužnosti od strane nadležnih upravnih tijela. Time je, ističu, osiguran kontinuitet rada sustava i zaštita interesa građana, bez ikakvog odstupanja od zakonskih uvjeta. Zaključno poručuju kako ni u jednom trenutku građanima nije bila uskraćena mogućnost registracije obrta te da je sustav, unatoč tehničkim poteškoćama, funkcionirao uz odgovarajuće prilagodbe.