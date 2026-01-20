Naši Portali
KAKAV SRETNIK!

Hrvat uložio 11 eura i osvojio više od pola milijuna: Evo gdje ide dobitak

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.01.2026.
u 21:42

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot održat će se u petak, 23. siječnja 2026. godine, kada će igrači ponovno imati priliku okušati sreću i osvojiti vrijedan dobitak

U 6. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37 i 45 te dodatni brojevi 2 i 3, koji su jednom igraču iz Zagreba donijeli značajan dobitak. S pogođenom kombinacijom „5+1“ igrač je osvojio ukupno 517.369,70 eura.

Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija igre Eurojackpot te dodatno uplatio dva Joker broja, a ukupni iznos uplate iznosio je 11,20 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Meštrovićev trg 1B u Zagrebu.

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot održat će se u petak, 23. siječnja 2026. godine, kada će igrači ponovno imati priliku okušati sreću i osvojiti vrijedan dobitak.
dobitak Eurojackpot Hrvatska Lutrija

