Hrvat uložio 11 eura i osvojio više od pola milijuna: Evo gdje ide dobitak

U 6. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37 i 45 te dodatni brojevi 2 i 3, koji su jednom igraču iz Zagreba donijeli značajan dobitak. S pogođenom kombinacijom „5+1“ igrač je osvojio ukupno 517.369,70 eura.

Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija igre Eurojackpot te dodatno uplatio dva Joker broja, a ukupni iznos uplate iznosio je 11,20 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Meštrovićev trg 1B u Zagrebu.

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot održat će se u petak, 23. siječnja 2026. godine, kada će igrači ponovno imati priliku okušati sreću i osvojiti vrijedan dobitak.