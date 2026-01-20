Požar u Velimu kod Stankovaca brzo ugašen, mnogi se pitaju što se događa

Oko 18 sati izbio je požar u Velimu kod Stankovaca. Na društvenim mrežama vatrogasaca koji su objavili snimku vatre koja je zahvatila nisko raslinje u komentarima se pita što se događa jer je i jučer u Zadru bilo nekoliko pozara, najveći u Lišanima ostrovičkim. Vatru pojačava i jak vjetar, a zasad nema informacija da su ugrožena naseljena područja.
- Požar u Velimu je brzo ugašen, a sveukupno smo danas imali 14 intervencija, od čega je bilo 10 požara otvorenog prostora, kazao je za Zadarski list Matej Rudić prvi čovjek zadarskih vatrogasaca.
