Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Jak vjetar otežavao gašenje

Požar u Velimu kod Stankovaca brzo ugašen, mnogi se pitaju što se događa

Jak vjetar stvara poteškoće vatrogascima na požarištima kod Žrnovnice, Srinjina i Sitnog Donjeg
Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
Autor
Frane Šarić
20.01.2026.
u 19:49

Požar u Velimu je brzo ugašen, a sveukupno je bilo 14 intervencija, od čega je bilo 10 požara otvorenog prostora.

Oko 18 sati izbio je požar u Velimu kod Stankovaca. Na društvenim mrežama vatrogasaca koji su objavili snimku vatre koja je zahvatila nisko raslinje u komentarima se pita što se događa jer je i jučer u Zadru bilo nekoliko pozara, najveći u Lišanima ostrovičkim. Vatru pojačava i jak vjetar, a zasad nema informacija da su ugrožena naseljena područja.

- Požar u Velimu je brzo ugašen, a sveukupno smo danas imali 14 intervencija, od čega je bilo 10 požara otvorenog prostora, kazao je za Zadarski list Matej Rudić prvi čovjek zadarskih vatrogasaca.

Ključne riječi
Vatrogasci požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!