Otrgnuo se iz Trumpova naručja jer je pravnik u njemu pobijedio bankara

Što se to dogodilo između Donalda Trumpa i Jeromea Powella? Iskusnog financijaša koji je u službi različitih američkih administracija od 1990. godine Trump je imenovao za guvernera Saveznih rezervi, američke narodne banke, 2018. godine namjerivši tako zamijeniti Janet Yellen, koju je "naslijedio" od Baracka Obame.



O koliko je kvalitetnom stručnjaku riječ govori i činjenica da mu je Joe Biden mandat nastavio 2021. godine jer je 72-godišnji Powell izgradio imidž čovjeka koji zna postići konsenzus tamo gdje treba. Pod Powellom Federalne rezerve nosile su se s ekonomskim utjecajem pandemije COVID-19, porastom inflacije od 2021. do 2023. i nestabilnošću globalne trgovine. Njegov mandat donio je velik porast na financijskim tržištima, osim dva pada na burzama, 2020. i 2022. godine. Opseg i vrsta monetarnih poticaja koje je provodio Powell doveli su do znatnog odstupanja između američkoga gospodarstva i financijskog sektora zemlje, što je u američkoj javnosti imalo mješovitu podršku. No, posao nacionalnog bankara i jest takav, nikada se ne možeš svidjeti svakome u svojim odlukama, bitno je da u njih vjeruješ i čvrsto iza njih stojiš. Podršku predsjednika poželjno je imati, no ona nije uvjet, kao što nije nužno ni da se s njime slaže vrhovni bankar.