Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISKUSNI FINANCIJAŠ

Otrgnuo se iz Trumpova naručja jer je pravnik u njemu pobijedio bankara

Čelnik FED-a Jerome Powell stisnuo je crveni alarm za koronavirus
KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
20.01.2026.
u 21:53

Američki središnji bankar Jerome Powell koči predsjednikovu ekonomsku reformu

Što se to dogodilo između Donalda Trumpa i Jeromea Powella? Iskusnog financijaša koji je u službi različitih američkih administracija od 1990. godine Trump je imenovao za guvernera Saveznih rezervi, američke narodne banke, 2018. godine namjerivši tako zamijeniti Janet Yellen, koju je "naslijedio" od Baracka Obame.

O koliko je kvalitetnom stručnjaku riječ govori i činjenica da mu je Joe Biden mandat nastavio 2021. godine jer je 72-godišnji Powell izgradio imidž čovjeka koji zna postići konsenzus tamo gdje treba. Pod Powellom Federalne rezerve nosile su se s ekonomskim utjecajem pandemije COVID-19, porastom inflacije od 2021. do 2023. i nestabilnošću globalne trgovine. Njegov mandat donio je velik porast na financijskim tržištima, osim dva pada na burzama, 2020. i 2022. godine. Opseg i vrsta monetarnih poticaja koje je provodio Powell doveli su do znatnog odstupanja između američkoga gospodarstva i financijskog sektora zemlje, što je u američkoj javnosti imalo mješovitu podršku. No, posao nacionalnog bankara i jest takav, nikada se ne možeš svidjeti svakome u svojim odlukama, bitno je da u njih vjeruješ i čvrsto iza njih stojiš. Podršku predsjednika poželjno je imati, no ona nije uvjet, kao što nije nužno ni da se s njime slaže vrhovni bankar.

Ključne riječi
Jerome Powell Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!