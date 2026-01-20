Naši Portali
UPOZORILA NA NORMALIZACIJU NASILJA

VIDEO 'Kako bi ovoj legla šamarčina’: Kekin objavila prijetnje koje je dobila

Zagreb: Ivana Kekin i Damir Bakić o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
20.01.2026.
u 18:13

Društvo u kojemu nema posljedica za takvo ponašanje, plodno je tlo, ustvrdila je Kekin, za bujanje nasilja prema ženama

"Kako bi ovoj legla šamarčina", "Pa kad laju kao ti, moraju umirati", "Kad tebe tvoj kokne, bit će veselo" samo su neki od komentara upućenih zastupnici Možemo Ivani Kekin ispod njezinih video objava o ubijenim ženama. Sama Kekin ih je odlučila podijeliti s javnosti u posebnom videu u kojem nije skrivala ni fotografije ni identitet "junačina" koji su joj gnjusne komentare upućivali, a sve kako bi, kako je sama kazala, upozorila na ogroman problem u društvu, a to je normalizacija nasilja.

 - I tako izgleda normalizacija nasilja, kao i kad ministra trenira čovjek koji je prebio curu ili kad potpredsjednik Vlade saborskoj zastupnici kaže: "Neka malo smanji agresivnu retoriku (komentar Tome Medveda upućen Daliji Orešković) - govori u videu Kekin. Društvo u kojemu nema posljedica za takvo ponašanje, plodno je tlo, ustvrdila je Kekin, za bujanje nasilja prema ženama. Kritizirala je i premijera. Kazala je da broj ubijenih žena raste, a Plenkovićeve deklaratorne osude ženama ništa ne znače.  
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:22 20.01.2026.

Ništa čudno. Normalnim ljudima zabranjujete slušanje glazbe koju vole, muljate i kradete zemljišta po Istri, u Zagrebu niste sagradili niti jedan jedini poticani stan dok sebi kupujete stanove od 115 kvadrata u centru, usitnjavate javne nabave da vaši lopovi dobiju posao bez natječaja, ukrali ste milijarde na Hipodromu, terorizirate i maltretirate sve oko sebe svojim besmislenim i nestručnim odlukama, djeci u školama uvodite karte seksalice bez dopuštenja roditelja, od Zagreba ste napravili svinjac...ljudi su bijesni i gnjevni.

VA
VanjaPlank
18:29 20.01.2026.

Daj ti nama reci kada je suđenje za onu zemlju u Istri što si ti i tvoj Milutin kupili po namještenoj cjeni i oštetili proračun opčine. Ili recimo imaš li srama što ti muž Mile Kekin zarađuje 100.000€ a Hrvatska država mu plača socijalno i mirovinsko ?

KA
kalimera
18:28 20.01.2026.

Radikalna levičarka!Za vrijeme njezine propale ideologije,pendrek države i nasilja nad neistomišljenicima a pogotovo prema djeci gdje je bio dozvoljen šamar djetetu u školi,pendrek na ulici iz čista mira,masa pretučenih i ubijenih žena od strane muževa,vršnjačkog nasilja....sve je to rađeno za vrijeme diktature njezinih radikalnih levičara i komunista,Za takvim društvom ova levičarka plače.

