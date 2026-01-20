VIDEO 'Kako bi ovoj legla šamarčina’: Kekin objavila prijetnje koje je dobila

"Kako bi ovoj legla šamarčina", "Pa kad laju kao ti, moraju umirati", "Kad tebe tvoj kokne, bit će veselo" samo su neki od komentara upućenih zastupnici Možemo Ivani Kekin ispod njezinih video objava o ubijenim ženama. Sama Kekin ih je odlučila podijeliti s javnosti u posebnom videu u kojem nije skrivala ni fotografije ni identitet "junačina" koji su joj gnjusne komentare upućivali, a sve kako bi, kako je sama kazala, upozorila na ogroman problem u društvu, a to je normalizacija nasilja.

- I tako izgleda normalizacija nasilja, kao i kad ministra trenira čovjek koji je prebio curu ili kad potpredsjednik Vlade saborskoj zastupnici kaže: "Neka malo smanji agresivnu retoriku (komentar Tome Medveda upućen Daliji Orešković) - govori u videu Kekin. Društvo u kojemu nema posljedica za takvo ponašanje, plodno je tlo, ustvrdila je Kekin, za bujanje nasilja prema ženama. Kritizirala je i premijera. Kazala je da broj ubijenih žena raste, a Plenkovićeve deklaratorne osude ženama ništa ne znače.