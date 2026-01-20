HDZ urušava povjerenje u institucije, SDP je za konsenzus i stručnost

Uoči sjednice Odbora za pravosuđe koje treba dati mišljenje o kandidatima za šefa Vrhovnog suda i pregovora oko izbora ustavnih sudaca na društvenim mrežama oglasio se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Podsjećamo, Plenković ta dva izbora želi riješiti u paketu što oporba ucjenom i kršenjem Ustava. - Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju. Obvezuju nas isključivo Ustav i volja birača, koji su nam povjerili odgovornost da kao velika hrvatska stranka sudjelujemo u izboru sudaca Ustavnog suda te kroz razgovor s ostalim parlamentarnim strankama osiguramo dvotrećinsku većinu za najbolje kandidat- napisao je lider SDP-a.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda je prije svega odgovornost vladajuće većine. SDP će, naravno, tijekom procedure imati svoj stav i to će pokazati, kazao je, na glasanju, ali na HDZ-u je kompletna odgovornost za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.

- Upravo se tu jasno razlikujemo od HDZ-a. Dok oni urušavaju povjerenje u institucije, SDP je jasan: izbor ustavnih sudaca mora se temeljiti na konsenzusu te na procjeni integriteta i stručnosti svakog kandidata, bez obzira na osobna uvjerenja i identitetske razlike- napisao je Hajdaš Dončić.

Dodao je da su u SDP-u spremni sudjelovati na svim sastancima vezanim uz izbor ustavnih sudaca, razgovarati o kandidatima, njihovim životopisima i odgovorima na ustavnopravna pitanja. SDP želi, zaključio je, vratiti povjerenje građana u pravnu državu.