Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGLASIO SE SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ

HDZ urušava povjerenje u institucije, SDP je za konsenzus i stručnost

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić održao konferenciju za medije
Marko Seper/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
20.01.2026.
u 20:18

'Izbor predsjednika Vrhovnog suda je prije svega odgovornost vladajuće većine'

Uoči sjednice Odbora za pravosuđe koje treba dati mišljenje o kandidatima za šefa Vrhovnog suda i pregovora oko izbora ustavnih sudaca na društvenim mrežama oglasio se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Podsjećamo, Plenković ta dva izbora želi riješiti u paketu što oporba ucjenom i kršenjem Ustava. - Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju. Obvezuju nas isključivo Ustav i volja birača, koji su nam povjerili odgovornost da kao velika hrvatska stranka sudjelujemo u izboru sudaca Ustavnog suda te kroz razgovor s ostalim parlamentarnim strankama osiguramo dvotrećinsku većinu za najbolje kandidat- napisao je lider SDP-a.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda je prije svega odgovornost vladajuće većine. SDP će, naravno, tijekom procedure imati svoj stav i to će pokazati, kazao je, na glasanju, ali na HDZ-u je kompletna odgovornost za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.
- Upravo se tu jasno razlikujemo od HDZ-a. Dok oni urušavaju povjerenje u institucije, SDP je jasan: izbor ustavnih sudaca mora se temeljiti na konsenzusu te na procjeni integriteta i stručnosti svakog kandidata, bez obzira na osobna uvjerenja i identitetske razlike- napisao je Hajdaš Dončić.

Dodao je da su u SDP-u spremni sudjelovati na svim sastancima vezanim uz izbor ustavnih sudaca, razgovarati o kandidatima, njihovim životopisima i odgovorima na ustavnopravna pitanja. SDP želi, zaključio je, vratiti povjerenje građana u pravnu državu.
Ključne riječi
Vrhovni sudac HDZ SDP Siniaš Hajdaš Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!