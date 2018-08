Majka preminulog Mattea: Meni svaki život vrijedi isto, a ministru Kujundžiću?

- Moje je dijete moglo biti živo da su ga počeli spašavati na vrijeme. Satima je ležao na cesti, a to nije zaslužio. Najviše me boli što je umro u mukama, a nitko mu nije mogao pomoći, ispričala je potresena majka preminulog Mattea Ružića iz Zaprešića, Martina Klapan za Jutarnji list.

Jučer je poslala poruku ministru Kujundžiću i pitala ga što bi on napravio da se radilo o njegovu djetetu. - Došla sam do privatnog broja Milana Kujundžića i poslala sam mu poruku. Pitala sam ga bi li mu bilo drago da su tako ležala njegova djeca na cesti satima poput psa. Da su tako ležali Ana i Hrvoje? Zar životi njegove djece vrijede više od života moga Mattea? - pita Martina i dodaje da joj nije ništa odgovorio, a zna i da neće.

- On će mirno spavati. Sve će se zataškati, ogradili su se od svega. Smatram da se to mora riješiti, da se mora pokrenuti. Sutra to može biti nečije drugo dijete na cesti. Da je moje dijete ležalo kao pas satima na cesti, nije li to sramota? - uzrujano priča Martina.

Sin Matteo joj je, objašnjava nam, iz prvog braka, a ima još i 14-godišnju kćer. Kaže da je Matteo volio dolaziti k njoj u Pridragu u blizini Zadra, gdje ona živi posljednjih pet godina.

Podsjetimo, u nedjelju je na ulici u Zaprešiću pozlilo 22-godišnjem Matteu Ružiću, kojemu je u pomoć prvo stigao tim Hitne medicinske pomoći bez liječnika, budući da je tim s liječnikom bio na intervenciji u Jastrebarskom. Tim s liječnikom stigao je 27 minuta nakon poziva, no mladić je nažalost preminuo.

Pogledajte video kako su građani gađali jajima Ministarstvo zdravstva