Macan: Mlad je pa što? HDZ je dosad bio zatvoren za medije, a Marko će to promijeniti

Novi glasnogovornik Vlade 25-godišnji Marko Milić najavio je velike promjene u komunikaciji s medijima kazavši da će se zalagati za otvorenu i iskreniju komunikaciju s obzirom na to da i sam ima proaktivan pristup. To znači da će Vlada biti ta koja će nametati teme.

Najmlađi član Vlade došao je na mjesto dosadašnje glasnogovornice Sunčane Glavak koja je otišla u Sabor za zamjenu Darku Horvatu, koji je pak postao novi ministar gospodarstva.

Marko Milić, inače sin poznatog novinara Gorana Milića, bio je suradnik premijera Plenkovića u vrijeme kad je bio hrvatski i europarlamentarac u Bruxellesu. Mnogi su tvrdili da je već tada bio Plenkovićeva desna ruka. Međutim, nakon imenovanja Marka na mjesto glasnogovornika Vlade u javnosti se stvorila percepcija da je on mlad i neiskusan i da će izuzetno teško obnašati tu funkciju na kojoj se očekuje veliko iskustvo i godine radnog staža.

Ali stručnjaci i oni koji poznaju Marka kažu da je ta pozicija za njega mačji kašalj jer je radio mnogo teže stvari i da će ovaj posao odraditi na najbolji mogući način. Bivši savjetnik premijera Andreja Plenkovića i politički analitičar Krešimir Macan o Marku ima samo riječi hvale i ne dovodi u pitanje njegovu stručnost, vjeruje da je Vlada njegovim dolaskom dobila veliku svježinu.

Plenković mu odgovarao

– Jako je važno da je član HDZ-a, da je netko iz stranke, da “grize za stranku” i želi nešto promijeniti. Za razliku od drugih, krenuo je naopako, iz Europe u Hrvatsku. Ima iskustvo rada s Plenkovićem i surađivao je s njim prvo u Europskom parlamentu, a sada u Vladi.

Bez obzira na to što pričaju da nema iskustva, on ima veliku prednost jer je neopterećen. Ja sam s 21 godinom objavio “Pad Vukovara”, pa što onda? Mladi ljudi uvijek donesu svježe i nove ideje – govori Macan ističući kako je najvažnije da si timski igrač.

– Kod Marka je najveća prednost što je na raspolaganju 24 sata. To je takva pozicija i to je ono što traži premijer. Marko super razumije odnose u stranci koja ga prihvaća kao svojega. Mlad je, nikome nije na teret, ali se nametnuo kao netko tko radi. On najbolje čita premijera Andreja Plenkovića što se tiče izjava.

Kada treba nešto pripremiti za premijera, kada Marko to pripremi, tada ima najmanje izmjena. Bio sam svjedok kada su mnogi ljudi pripremali nešto za premijera, ali kada to Marko pripremi, to je sasvim druga priča. Marko je jednostavno ušao u rječnik premijera Plenkovića i točno zna kako se izražava – govori Macan dodajući kako je Marko puno dao za govor Andreja Plenković na zadnjem saboru HDZ-a.

– To što mu prebacuju da je mlad – pa nije bitno koliko imaš godina, već koliko si jak, neovisan, odan svom poslu, a Marko je sve to i želi se dokazati. Ono što je najvažnije, po mom mišljenju, HDZ je, osim mladog i kvalitetnog, dobio neovisnog i neopterećenog čovjeka.

HDZ je do sada imao svoju politiku i bio malo zatvoreniji za medije, što će Marko, prema svojoj najavi i ambiciji, zasigurno promijeniti. Svijet komunikacija i medija s današnjim razvojem tehnologije brzo se mijenja, što zahtijeva brojne prilagodbe u političkoj komunikaciji.

Donedavno su TV dnevnici i dnevni listovi bili temeljni, možda i jedini izvori informacija, a danas se brojne rasprave i političke teme otvaraju putem društvenih mreža i interneta. Primjer će biti sljedeća kampanja za europske izbore 2019. koja će se velikim dijelom voditi na internetu gdje će Marko, vjerujem, dokazati svoju sposobnost i vještinu – uvjeren je Krešimir Macan otkrivajući kako Marko nije dvojio prihvatiti ili ne dužnost glasnogovornika, iako se radi o velikom izazovu i velikoj odgovornosti.

Marko Milić s 18 godina učlanio se u HDZ, i to 2011. godine, u trenutku kad se znalo da ta stranka, obilježena aferama bivšeg šefa Ive Sanadera, silazi s vlasti.

– Nisam gledao nikakvu korist, u pitanju su bili svjetonazorski razlozi, a ne interesi. Tata se tada složio s mojom odlukom iako je bilo nekih njegovih prijatelja kojima moj izbor nije bio jasan. No nije se protivio – kazao je tada medijima Marko Milić te istaknuo kako njegovo učlanjenje u stranku nema veze s Plenkovićem, kojega je upoznao kad je današnji šef HDZ-a postao saborski zastupnik tijekom mandata Kukuriku koalicije.

Tad se prijavio za volontiranje u Hrvatskom saboru, a najviše mu je nekako odgovarao politički profil Andreja Plenkovića. Naime, imao je iste interese poput svog šefa, upisao je Pravni fakultet, učio francuski jezik, a i odgovarala mu je politika koju je Plenković zastupao.

Milića nikada nisu zanimale funkcije u stranci, nego je upijao iskustvo i znanje iz prve ruke, a puno su mu pomogli strani jezici koje govori, francuski, njemački i engleski. Plenković mu je znao davati odgovorne zadatke, poput pisanja i pripreme govora, organiziranja medijskih nastupa, a čak su i u suparničkoj stranci, SDP-u, oni koji se bave europskom politikom morali priznati da je Plenković najviše od svih zastupnika radio na odgoju mladih kako bi se jednog dana oni mogli odgovorno baviti politikom, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini.

Marko Milić rođen je 1993. u Zagrebu, nedugo nakon što su njegovi otac i majka, Goran i Ana Milić, došli iz ratom opkoljenog Sarajeva. S Markovom majkom Anom Lončar, rođenom u Derventi, koja je s roditeljima i četiri sestre živjela u Bosanskom Brodu, a bila je sarajevska studentica novinarstva i novinarka radija Programa Sarajevo 202, Goran se upoznao 1988. u Sarajevu.

Marko je s roditeljima i polusestrom Lanom, s kojom je do danas iznimno povezan, djetinjstvo proveo u podstanarskom stanu u Ilici, nedaleko od Vinogradske ulice, a Osnovnu školu Petar Zrinski u Krajiškoj ulici završio je s odličnim uspjehom, uglavnom s prosjekom 5,0. S 11 godina, 2005., kada je završio peti razred, za vrijeme ljetnih praznika, kao i više puta do tada, otišao je na put s ocem koji je za HTV snimao putopisni serijal “Idemo na sjever”.

Štoviše, čak je na Goranovu ideju Marko pripremio kraći set reportaža o vršnjacima i njihovu životu, školovanju i običajima u zemljama koje posjete. Tog ljeta obišli su Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Litvu, Letoniju, Estoniju, Finsku, Švedsku, Norvešku i Dansku. Nakon završetka osnovne škole, upisao je i završio VII. gimnaziju u Križanićevoj nakon čega je otišao na Pravni fakultet u Zagrebu.

Prije nego što je postao glasnogovornik, imao sam priliku surađivati s Markom Milićem na projektu dovođenja sirijske djece u Hrvatsku koji je pokrenula udruga Hrvatska pomaže i njezina predsjednica Đurđa Adlešič. Nije bilo lako iz ratom razorene Sirije dovesti 35 djece i 5 pratitelja u Hrvatsku.

Marko je na projektu surađivao gotovo cijelu godinu i tu pokazao svoju sposobnost. Kada je došao u posjet sirijskoj djeci koja su ljetovala u odmaralištu Crvenog križa u Novom Vinodolskom, mnogo smo razgovarali. Marko mi je priznao kako se uvijek savjetuje s ocem Goranom Milićem, ali sam donosi sve odluke.

Kazao mi je kako je ponosan na karijeru oca kojeg mnogi smatraju najvećim novinarom na području bivše Jugoslavije, ali da mu je žao kada ljudi misle kako je za sve njegove uspjehe zaslužna upravo karijera njegova oca.

Ljeto bez godišnjeg

– Tata je bio i ostao novinarska legenda, ali moji uspjesi su moji. Sve što sam postigao bilo je samo mojim trudom i zalaganjem – kazao je Marko koji je, osim na projektu dovođenja djece iz Sirije, sudjelovao i na projektu dovođenja djece stradale u ratu iz Ukrajine.

Kada je riječ o političkim uzorima, uvijek ističe da najveće zasluge za utemeljenje samostalne i moderne Hrvatske pripadaju prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, prema čijem djelovanju osjeća izniman respekt i zahvalnost.

I dok su gotovo svi članovi Vlade otišli na godišnji dva tjedna, Marko će ovo ljeto teško imati priliku otići u svoje omiljeno Slano u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje inače provodi ljeto, s obzirom na novu dužnost. Kako su nam rekli njegovi bliski prijatelji i suradnici, Marko želi u prvim tjednima bolje upoznati sustav i biti spreman za političku jesen, kada Vlada planira poduzeti niz reformskih zakona i novih odluka.

Predstavljanje aviona F-16 u Zagrebu, 23. obljetnica Oluje i Sinjska alka, najava porezne reforme, rezultati mjera za blokirane građane, ali i upoznavanje s čitavim sustavom odnosa s javnošću Vlade – teme su koje su Milića zatekle na dnevnom redu već u prvom tjednu.

Suradnici ga hvale kao pravog timskog igrača koji je s ministrima brzo razvio odnos povjerenja i suradnje, a odmah prvi dan održao je radni sastanak sa svim glasnogovornicima svih ministarstava uvjeren da se u timskom radu može postići puno više i korisnije za rad Vlade u cijelosti. Premijer i svi u HDZ-u vjeruju da je Marko u HDZ ušao iz uvjerenja, a ne interesa, i to baš u trenucima kada su svi okretali leđa HDZ-u.

S prijateljima voli gledati utakmice Lige prvaka, a redovito ide na utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Voli igrati nogomet i košarku, što u posljednje vrijeme zbog posla sve manje stigne.

