VIDEO Dramatična potjera preko oceana za 'Putinovim tankerom': Jedna europska država je pomogla

Britanske oružane snage pružile su ključnu podršku Sjedinjenim Državama u dramatičnoj operaciji zapljene ruskog tankera za naftu Marinera (prije poznatog kao Bella 1) u sjevernom Atlantskom oceanu, potvrdilo je britansko Ministarstvo obrane. Akcija, koja je kulminirala u srijedu nakon dvotjedne potjere, dio je američkih napora da suzbiju kršenje sankcija na venezuelsku naftu. Tanker pod ruskom zastavom optužen je za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele te za povezanost s takozvanom "tajnom flotom" koja izbjegava međunarodne sankcije. Američke snage, uključujući Obalnu stražu i specijalne jedinice, ukrcale su se na brod u području između Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda i Grenlanda. Britansko ministarstvo obrane izjavilo je da su oružane snage UK-a dale "unaprijed planiranu operativnu podršku", uključujući zračno izviđanje pomoću patrolnih zrakoplova RAF Poseidon MRA1, korištenje britanskih baza za američke operacije te pomorsku podršku. Britanski ministar obrane John Healey opisao je brod kao dio "rusko-iranske osi izbjegavanja sankcija" koja podržava terorizam i sukobe diljem svijeta. Istog dana američke snage zaplijenile su još jedan tanker, M/T Sophia, u Karipskom moru, također povezan s venezuelskom naftom.

Rusija je oštro osudila akciju, nazvavši je "kršenjem međunarodnog prava". Rusko ministarstvo prometa potvrdilo je gubitak kontakta s brodom Marinera, koji je bio u pratnji ruske podmornice. Državna televizija RT objavila je snimke američkih helikoptera u blizini tankera, javlja Telegraph.

Operacija dolazi u napetom kontekstu nakon što su američke specijalne snage 3. siječnja u munjevitom napadu u Caracasu uhitile i izvele venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu. Predsjednik Donald Trump objavio je da SAD preuzimaju kontrolu nad venezuelskom naftom i da će upravljati zemljom do "sigurne tranzicije". Američki ministar obrane Pete Hegseth naglasio je da blokada venezuelske nafte "ostaje na snazi širom svijeta", dok je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem poručila da je ovo upozorenje "svjetskim kriminalcima".

Trump je na platformi Truth Social napisao da će SAD "uvijek podržavati NATO", ističući da se Rusija i Kina boje saveza upravo zbog američke moći. Državni tajnik Marco Rubio najavio je da će blokadu koristiti kao polugu pritiska na Caracas. Stručnjaci upozoravaju da ove akcije pojačavaju napetosti s Rusijom i mogu utjecati na globalnu stabilnost, posebno u kontekstu arktičkih tenzija oko Grenlanda i šireg sukoba oko resursa. Ruski provladini komentatori čak su spominjali rizik od eskalacije do nuklearnog sukoba.

Kako je tekla operacija?

Potraga je započela sredinom prosinca 2025., kada je tanker pokušao preuzeti pošiljku sankcionirane venezuelske sirove nafte. Dana 17. prosinca, usred američke pomorske blokade Venezuele, Marinera je odbila naredbu Obalne straže za zaustavljanje i pobjegla na otvoreno more. U očajničkom pokušaju da izbjegne zarobljavanje, posada je promijenila ime broda i registraciju – iz gvajanske u rusku, čak i brzopleto oslikavši rusku zastavu na trupu.

Moskva je odmah reagirala: poslala je diplomatski prosvjed Washingtonu i uputila podmornicu u pratnju tankera, koji je krenuo prema luci Murmansk na sjeveru Rusije. Međutim, oba poteza su ignorirana. Američke i britanske snage nisu gubile vrijeme. Glavnu ulogu u progonu imao je moćni ratni brod Obalne straže USCGC Munro klase Legend, koji je tjednima pratio Marineru kroz opasne oluje i preko tisuća milja otvorenog oceana. Britanski RAF patrolni zrakoplovi Poseidon MRA1 pratili su brod dok je prolazio kroz vode između Islanda i Škotske, pružajući ključne obavještajne podatke. 7. siječnja iz magle su se pojavili američki vojni helikopteri – vjerojatno laki AH/MH-6 Little Bird elitne jedinice Night Stalkers – koji su poletjeli s palube Munroa. Specijalci su se brzim spuštanjem užadima ukrcali na tanker.

Prema stručnjacima, operacija je bila relativno jednostavna, ali izvedena s velikom preciznošću: desetak naoružanih vojnika preuzelo je most i strojarnicu, a kapetan broda nije pružao otpor. Oko 12 sati po lokalnom vremenu, Marinera je bila pod punom američkom kontrolom. Rusija je odmah izgubila svaki kontakt s plovilom. Istovremeno, na drugoj strani Atlantika, u Karipskom moru, odvijala se još jedna akcija. U predsvitanje, pod okriljem tame, američki vojnici spustili su se helikopterima H-60 na još jedan sankcionirani tanker, M/T Sophia. Snimke noćne vizije pokazuju šest vojnika kako se prikradaju palubom, zauzimaju položaje i preuzimaju brod bez ikakvih incidenata, piše Telegraph.