Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
EPSKA AKCIJA

VIDEO Dramatična potjera preko oceana za 'Putinovim tankerom': Jedna europska država je pomogla

tanker
Foto: Reuters/Pixsell/Screenshot
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
08.01.2026.
u 09:58

Stručnjaci upozoravaju da ove akcije pojačavaju napetosti s Rusijom i mogu utjecati na globalnu stabilnost, posebno u kontekstu arktičkih tenzija oko Grenlanda i šireg sukoba oko resursa. Ruski provladini komentatori čak su spominjali rizik od eskalacije do nuklearnog sukoba.

Britanske oružane snage pružile su ključnu podršku Sjedinjenim Državama u dramatičnoj operaciji zapljene ruskog tankera za naftu Marinera (prije poznatog kao Bella 1) u sjevernom Atlantskom oceanu, potvrdilo je britansko Ministarstvo obrane. Akcija, koja je kulminirala u srijedu nakon dvotjedne potjere, dio je američkih napora da suzbiju kršenje sankcija na venezuelsku naftu. Tanker pod ruskom zastavom optužen je za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele te za povezanost s takozvanom "tajnom flotom" koja izbjegava međunarodne sankcije. Američke snage, uključujući Obalnu stražu i specijalne jedinice, ukrcale su se na brod u području između Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda i Grenlanda. Britansko ministarstvo obrane izjavilo je da su oružane snage UK-a dale "unaprijed planiranu operativnu podršku", uključujući zračno izviđanje pomoću patrolnih zrakoplova RAF Poseidon MRA1, korištenje britanskih baza za američke operacije te pomorsku podršku. Britanski ministar obrane John Healey opisao je brod kao dio "rusko-iranske osi izbjegavanja sankcija" koja podržava terorizam i sukobe diljem svijeta. Istog dana američke snage zaplijenile su još jedan tanker, M/T Sophia, u Karipskom moru, također povezan s venezuelskom naftom.

Rusija je oštro osudila akciju, nazvavši je "kršenjem međunarodnog prava". Rusko ministarstvo prometa potvrdilo je gubitak kontakta s brodom Marinera, koji je bio u pratnji ruske podmornice. Državna televizija RT objavila je snimke američkih helikoptera u blizini tankera, javlja Telegraph.

Operacija dolazi u napetom kontekstu nakon što su američke specijalne snage 3. siječnja u munjevitom napadu u Caracasu uhitile i izvele venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu. Predsjednik Donald Trump objavio je da SAD preuzimaju kontrolu nad venezuelskom naftom i da će upravljati zemljom do "sigurne tranzicije". Američki ministar obrane Pete Hegseth naglasio je da blokada venezuelske nafte "ostaje na snazi širom svijeta", dok je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem poručila da je ovo upozorenje "svjetskim kriminalcima".

Trump je na platformi Truth Social napisao da će SAD "uvijek podržavati NATO", ističući da se Rusija i Kina boje saveza upravo zbog američke moći. Državni tajnik Marco Rubio najavio je da će blokadu koristiti kao polugu pritiska na Caracas. Stručnjaci upozoravaju da ove akcije pojačavaju napetosti s Rusijom i mogu utjecati na globalnu stabilnost, posebno u kontekstu arktičkih tenzija oko Grenlanda i šireg sukoba oko resursa. Ruski provladini komentatori čak su spominjali rizik od eskalacije do nuklearnog sukoba.

Kako je tekla operacija?

Potraga je započela sredinom prosinca 2025., kada je tanker pokušao preuzeti pošiljku sankcionirane venezuelske sirove nafte. Dana 17. prosinca, usred američke pomorske blokade Venezuele, Marinera je odbila naredbu Obalne straže za zaustavljanje i pobjegla na otvoreno more. U očajničkom pokušaju da izbjegne zarobljavanje, posada je promijenila ime broda i registraciju – iz gvajanske u rusku, čak i brzopleto oslikavši rusku zastavu na trupu.

Moskva je odmah reagirala: poslala je diplomatski prosvjed Washingtonu i uputila podmornicu u pratnju tankera, koji je krenuo prema luci Murmansk na sjeveru Rusije. Međutim, oba poteza su ignorirana. Američke i britanske snage nisu gubile vrijeme. Glavnu ulogu u progonu imao je moćni ratni brod Obalne straže USCGC Munro klase Legend, koji je tjednima pratio Marineru kroz opasne oluje i preko tisuća milja otvorenog oceana. Britanski RAF patrolni zrakoplovi Poseidon MRA1 pratili su brod dok je prolazio kroz vode između Islanda i Škotske, pružajući ključne obavještajne podatke. 7. siječnja iz magle su se pojavili američki vojni helikopteri – vjerojatno laki AH/MH-6 Little Bird elitne jedinice Night Stalkers – koji su poletjeli s palube Munroa. Specijalci su se brzim spuštanjem užadima ukrcali na tanker.

Prema stručnjacima, operacija je bila relativno jednostavna, ali izvedena s velikom preciznošću: desetak naoružanih vojnika preuzelo je most i strojarnicu, a kapetan broda nije pružao otpor. Oko 12 sati po lokalnom vremenu, Marinera je bila pod punom američkom kontrolom. Rusija je odmah izgubila svaki kontakt s plovilom. Istovremeno, na drugoj strani Atlantika, u Karipskom moru, odvijala se još jedna akcija. U predsvitanje, pod okriljem tame, američki vojnici spustili su se helikopterima H-60 na još jedan sankcionirani tanker, M/T Sophia. Snimke noćne vizije pokazuju šest vojnika kako se prikradaju palubom, zauzimaju položaje i preuzimaju brod bez ikakvih incidenata, piše Telegraph
Ključne riječi
Velika Britanija Rusija tanker SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Danska
Video sadržaj
TENZIJE SE NE SMIRUJU

Šokantna naredba iz 1952. u slučaju napada: Vojnici će prvo pucati, a tek onda postavljati pitanja

Prema izvješću danskog lista Berlingske, naredba iz 1952. jasno navodi da "napadnute snage moraju odmah započeti borbu bez čekanja ili traženja naredbi, čak i ako zapovjednici nisu svjesni objave rata". Ministarstvo obrane u srijedu je za medije potvrdilo: "Naredba o mjerama opreza za vojnu obranu u slučaju napada na zemlju i tijekom rata ostaje na snazi".

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!