Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
OBILJEŽILI NEUSTAVNI PRAZNIK

Dodik opet prijeti odcjepljenjem, Macut jamči potporu Beograda Republici Srpskoj

Banja Luka: Svečano posvećenje Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima VRS
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
08.01.2026.
u 19:15

Ustavni sud BiH je u dva navrata presudio kako je obilježavanje 9. siječnja kao dana RS protuustavno jer se na taj način diskriminiraju Hrvati i Bošnjaci koji žive u tom entitetu u kojemu su tri narodna konstitutivna i moraju uživati jednaka prava

Vlasti Republike Srpske uz sudjelovanje visokih dužnosnika iz Srbije u četvrtak su ponovo obilježili neustavni praznik 9. siječnja kao dan tog entiteta, a srbijanski premijer tom je prigodom obećao nastavak svake vrste potpore Beograda RS-u dok je Milorad Dodik ponovo prijetio secesijom. Srbijanski premijer Đuro Macut sudjelovao je u Banjoj Luci na proslavi 9. siječnja kao dana Republike Srpske prkoseći činjenici da je obilježavanje tog datuma Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. RS je u govoru na svečanoj akademiji nazvao "našom kućom" pri čemu je tvrdio kako Srbija dosljedno poštuje Daytonski sporazum i BiH kao državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. "Srbija će uvijek biti uz RS i narod koji ovdje živi", kazao je srbijanski premijer.

Ana Trišić Babić, koja obnaša dužnost privremene predsjednice RS nakon smjene Milorada Dodika, njega je označila legalnim predsjednikom "kojega su smijenili neprijatelji RS" pa je od nazočnih zatražila da pljeskom pozdrave Dodika što su oni i učinili. Obilježavanju spornog datuma nazočio je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije koji je na akademiji posebice spomenuo razvlaštenog Dodika kao "predsjednika" a osnutak RS označio je kao "Božju volju". Sam Dodik, iako je sada tek lider jedne političke stranke, dobio je status počasnog govornika pa je tu prigodu iskoristio kako bi ponovo poslao zapaljive političke poruke, veličajući osuđene ratne zločince poput Radovana Karadžića i Ratka Mladića za koje je kazao kako su pred Haaškim sudom "odgovarali bez krivnje".

Ustvrdio je kako je uzrok rata u BiH bio to što je "nespremnim" Srbima iz te zemlje bilo uskraćeno pravo da ostanu u Jugoslaviji. "Mi nismo formirali Republiku Srpsku da ona bude dio BiH nego nezavisna država", kazao je Dodik potvrdivši kako je ta separatistička ideja i dalje njegova vodilja. "Jedan narod", kazao je Dodik, "zaslužuje jednu državu i od te ideje nećemo odustati". Pojasnio je kako je kao ustupak za ukidanje američkih sankcija promijenio pristup "ali ne i cilj" a pri tom računa i na oslabljeni utjecaj Europske unije te se nada potpori američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vlasti RS 9. siječnja obilježavaju kao dan entiteta u znak sjećanja na taj datum iz 1992. godine kada je dio zastupnika srpske nacionalnosti u tadašnjoj skupštini Socijalističke republike BiH proglasio tzv. republiku srpskog naroda u BiH koja je kasnije preimenovana u Srpsku republiku BiH odnosno današnju Republiku Srpsku.

Jednostrano i protuustavno proglašenje te tvorevine imao je za cilj zadržati BiH ili njene dijelove u sastavu "skraćene" Jugoslavije iz čijeg su sastava već izašle Slovenije i Hrvatska. Ustavni sud BiH je u dva navrata presudio kako je obilježavanje 9. siječnja kao dana RS protuustavno jer se na taj način diskriminiraju Hrvati i Bošnjaci koji žive u tom entitetu u kojemu su tri narodna konstitutivna i moraju uživati jednaka prava. Iz Ureda visokog predstavnika za BiH (OHR) u četvrtak su upozorili da obilježavanje 9. siječnja predstavlja jasno nepoštivanja obvezujućih presuda Ustavnog suda BiH. "Nepoštivanje odluka Ustavnog suda može predstavljati kazneno djelo na temelju odredbi Kaznenog zakona BiH te je poduzimanje zakonom propisanih mjera u ovlasti tijela organa za provedbu zakona, posebno kada se radi o nositeljima javnih funkcija", stoji u priopćenju OHR-a.
Ključne riječi
Ana Trišić Babić Srbija Đuro Macut Milorad Dodik Republika Srpska

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Top
Top
19:19 08.01.2026.

Ako se Europska unija uozbilji vrijeme je da ova dvojica Vučić i Dodik završe kao maduro .

ČU
Čuružan
19:31 08.01.2026.

Šta koga briga šta će se slaviti u RS? Da li je neko pitao srbe da li žele da im praznik bude 2. marta? Da li je bilo konsenzusa po tom pitanju između tri naroda - NIJE. BiH je faktički podeljena i to je kraj. Muslimane ne žele da žive sa srbima, srbi ne žele da žive sa muslimanima . . . a to što EU ponovo hoće da od BIH napravi neku novu Jugoslaviju je čisto gubljenje vremena. Samo Konfederacija spašava BIH od njenog raspadanja, i mogućeg konflikta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!