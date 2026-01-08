Unatoč obilnom snijegu, sjever Hrvatske bez većih poremećaja, župan zadovoljan: 'Sve dobro funkcionira'

Obilne snježne padaline i niske temperature proteklih dana nisu uzrokovale veće poremećaje na sjeveru Hrvatske - prometnice su bile prohodne, a bolnice bez većeg pritiska zbog padova i ozljeda, doznaje Hina u četvrtak. Prometnice u Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji bile su prohodne već u utorak, nije bilo povećanog broja prometnih nesreća, kao ni značajnijeg broja intervencija hitnih službi.

Varaždinski župan Anđelko Stričak je istaknuo da je Županijski centar 112 primio svega četiri dojave, odnosno primjedbe građana da pojedine prometnice nisu očišćene. „Policijska uprava varaždinska je u posljednja dva dana zabilježila 12 prometnih nesreća u kojima su dvije osobe ozlijeđene. Dobrovoljna vatrogasna društva su od početka godine imala 16 intervencija, dok HGSS - stanica Varaždin nije zabilježila niti jednu intervenciju”, rekao je župan nakon današnje sjednice Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

Dodao je da je u Općoj bolnici Varaždin bio veći pritisak pacijenata na Objedinjeni hitni bolnički prijem te da ih je od 25. prosinca do 7. siječnja zaprimljen čak 2.401, što je prosječno 218 dnevno. „Većina pacijenata liječničku pomoć nije zatražila zbog posljedica zimskih uvjeta, nego drugih razloga. Svega 10 osoba je posljednjih dana zatražilo liječničku pomoć zbog padova”, naglasio je Stričak.

Nastavni zavod za hitnu medicinu je imao svega jedan prijevoz ozlijeđene osobe koja je pala na ledu, dodao je župan te napomenuo i da su iz Društva Crvenog križa Varaždinske županije izvijestili da je njihovih 69 gerontodomaćica uspjelo obići svih 500-tinjak korisnika.

„Ovakve snježne padaline u našoj županiji nisu zabilježene zadnjih petnaestak godina, a možemo reći da je situacija, unatoč tome, bila stabilna i sve je dobro funkcioniralo”, zaključio je Stričak. Doktor Denis Gregurović, kirurg u Županijskoj bolnici Čakovec izjavio je Hini da je broj padova uzrokovanih snijegom i ledom proteklih dana u Međimurju bio povećan, ali ne onoliko kao ranijih godina tijekom sličnih vremenskih uvjeta.

„Broj je bio povećan, ali ne značajno, tako da smo u protekla četiri dana imali pedesetak ljudi koji su došli zbog padova. Od toga je 25 bilo direktno povezano s padom na snijegu ili ledu. U ta smo četiri dana imali devet prijema na Odjelu traumatologije, a šestero je ljudi operirano zbog prijeloma”, kazao je Gregurović te dodao da su kod ostalo troje ljudi zabilježena iščašenja, nategnuća ili natučenja koja nisu zahtijevala bolničko liječenje.