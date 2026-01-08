Naši Portali
ZAŠTITA OD HAKERSKIH NAPADA

Kibernetička sigurnost postaje temelj stabilnog poslovanja

Autor
Vedran Balen
08.01.2026.
u 18:00

Masovni val digitalizacije, uz istodobni rast broja kibernetičkih napada, natjerao je Europsku uniju i Hrvatsku na strožu regulaciju

Većina hrvatskih tvrtki kibernetičkom se sigurnošću i dalje bavi tek onda kada se dogodi napad, sustavi padnu ili podaci procure. Takav reaktivan, stihijski pristup najskuplji je mogući način ulaganja u sigurnost – upozorava stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan. Upravo tu slabost pokušava ispraviti novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti RH, koji za nekoliko mjeseci ulazi u punu primjenu i donosi kudikamo veće obveze, ali i osobnu odgovornost uprava. Masovni val digitalizacije, uz istodobni rast broja kibernetičkih napada, natjerao je Europsku uniju i Hrvatsku na strožu regulaciju.

