Oprezno u petak! Zbog izrazite hladnoće DHMZ izdao novo priopćenje, posebno upozorenje za istok Hrvatske

Prema najnovijem priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda, val izražene hladnoće koji je zahvatio Hrvatsku nastavlja se i u petak, 9. siječnja. Jutro će na kopnu biti iznimno hladno, s temperaturama koje će se spuštati između -15 i - 10 stupnjeva Celzijevih, zbog čega upozorenje na hladnoću ostaje na snazi i tijekom sutrašnjeg dana.

Iako će u višim slojevima atmosfere tijekom dana početi pritjecati topliji i vlažniji zrak, što će na Jadranu donijeti kišu, lokalno i obilnije pljuskove uz većinom jako jugo, u unutrašnjosti se zadržava hladan prizemni sloj zraka. Upravo ta kombinacija stvorit će opasne uvjete za pojavu mješovite zimske oborine, odnosno oborine na granici kiše i snijega.

Foto: DHMZ

Posebno nepovoljna situacija očekuje se na sjeverozapadu zemlje, u Međimurju, Podravini i dijelovima Hrvatskog zagorja - kao i na istoku Hrvatske. U tim područjima velik dio oborine past će u obliku kiše koja se smrzava, poznatije kao ledena kiša. Na istoku zemlje, uključujući Slavoniju, Baranju i Srijem, prognozira se rasprostranjena i intenzivna pojava ledene kiše, pri čemu se lokalno može stvoriti i deblji sloj leda. Zbog toga je za osječku regiju izdano najviše, crveno upozorenje na poledicu.

Za sjeverozapadnu Hrvatsku, uključujući sjeverni dio zagrebačke regije, na snazi je narančasto upozorenje. I ondje se očekuje stvaranje poledice i leda, no u manjoj mjeri nego na istoku zemlje. Tijekom vikenda vrijeme će ostati promjenjivo oblačno, uz postupno slabljenje intenziteta oborina. Na Jadranu će i dalje padati kiša, dok će se u nedjelju zadržati uglavnom još na otocima. U isto vrijeme zapuhat će umjerena do jaka bura, koja bi u nedjelju mogla imati i olujne udare.

U unutrašnjosti će, uz dotok hladnog zraka u višim slojevima, češće padati susnježica i snijeg, dok se još u noći na subotu mjestimice može pojaviti i kiša koja se smrzava. U nedjelju se očekuje umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku zemlje sjeverozapadni. Kako se vikend bude bližio kraju, temperature će se postupno snižavati, pa se u ponedjeljak ujutro, nakon razvedravanja, ponovno očekuje vrlo hladno vrijeme, osobito na kopnu.

Iz DHMZ-a apeliraju na građane da redovito prate prognoze i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje se informacije ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati i više puta dnevno, važno je prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima te postupati prema preporukama nadležnih službi.