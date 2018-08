Šef SDP-a Gospić: Raspušteni smo jer napadam HDZ-ovca Milinovića

Kriza u najjačoj oporbenoj stranci ne jenjava, a o kakvim je dubokim podjelama i problemima riječ, najbolje govori slučaj SDP-a Gospić, organizacije u kojoj su u nedjelju, odlukom SDP-a Ličko-senjske županije, raspuštena sva stranačka tijela.

I to samo tri dana nakon što je taj isti gospićki SDP dao potporu suspendiranoj četvorci iz vodstva stranke – Siniši Hajdašu Dončiću, Peđi Grbinu, Mihaelu Zmajloviću i Vedranu Babiću.

O svemu je odlučio progovoriti sada već praktički bivši predsjednik gospićkog SDP-a Nikola Maras (odluku o raspuštanju još treba potvrditi Predsjedništvo SDP-a na svojoj sjednici) koji kaže da razlog za raspuštanje organizacije nije samo potpora suspendiranima već da je na “listu za odstrel” došao i jer je neprestano ukazivao na povezanost ličko-senjskog i primorsko-goranskog SDP-a s HDZ-om.

A jednu od zadnjih potvrda u prilog toj tezi, dodaje, dobio je kada je Klub zastupnika SDP-a, netom prije glasanja o nepovjerenju ministru financija Zdravku Mariću u Saboru, tražio zamjenu za Ivana Klarina koji je podnio ostavku na zastupničku dužnost.

Dvostruki igrači

Prvi je izbor, doznajemo u vodstvu SDP-a, pao upravo na Marasa. To ne čudi s obzirom na to da je bio šesti na listi u 9. izbornoj jedinici i s obzirom na velik broj preferencijalnih glasova.

– Sam Bernardić u lice mi je rekao da želi da ja uđem u Sabor. Neki iz vodstva su me nagovarali, razmislio sam i na kraju pristao. No, kada je to trebalo i realizirati, Bernardić mi je kazao da odluku mora promijeniti jer mu je Erik Fabijanić, predsjednik Glavnog odbora SDP-a, zaprijetio ostavkom na tu funkciju ako ja uđem u Sabor – kaže Maras.

Na pitanje zbog čega bi Fabijanić lobirao da baš on ne uđe u Sabor, Maras odgovara da se razlog krije u njegovoj žestokoj borbi protiv Darka Milinovića, aktualnog župana Ličko-senjske županije koja traje godinama.

– U Lici i u dijelu Primorsko-goranske županije postoji kohabitacija između SDP-a i HDZ-a. Mnogi u ličko-senjskom SDP-u dvostruki su igrači, ta sprega jako dobro funkcionira i ja sam na to često ukazivao. A kada im netko takne u njihove interese, onda se osjete ugroženi. I to se dogodilo – tvrdi Maras.

Sve je to, kaže, rekao i na Glavnom odboru SDP-a, a slične je optužbe objavljivao i na svom Facebook profilu.

– Erik Fabijanić, hoćeš li nam reći kako si ucijenio Davora Bernardića i, gledaj, možeš me izbaciti iz SDP-a, ali nećeš SDP izbaciti iz mojeg srca. Istina je prava da tebi nije mjesto u SDP-u. Zato ste rušili Zorana Milanovića, jer su vam Slavko Linić i Milan Bandić svima mentori zajedno s kriminalnom organizacijom... – jedna je od zadnjih objava na Marasovu Facebook profilu na tu temu.

Neće o tračevima

Prozvani Erik Fabijanić, predsjednik Glavnog odbora i primorsko-goranski SDP-ovac blizak Zlatku Komadini, na Marasove optužbe kratko je poručio da se ne bavi tračevima i da “ne komentira laprdanja”.

– A o tome koliko ja koaliram s HDZ-om najbolje govori moja politička karijera duga 27 godina – kazao je Fabijanić.

Pokušali smo dobiti i komentar HDZ-ova župana Darka Milinovića, no nije se javljao na telefon.

