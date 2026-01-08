Naši Portali
OBNOVA KBC-a

Zatvoren glavni ulaz u KBC Zagreb

Zgrada Kliničkog bolničkog centra Zagreb - Rebro
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
Autor
Romana Kovačević Barišić
08.01.2026.
u 16:02

Od 7. siječnja 2026. godine izmijenjena je i regulacije prometa u krugu KBC-a Zagreb, jer je u potpunosti zatvorena prometnica od ulaza u zgradu Klinike za kardiologiju do ulaza u zgradu Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu.

Glavni ulaz KBC-a Zagreb i prostor ispred glavnog ulaza zatvoren je, budući da je počela treća faza obnove koja zahvaća sjevernu zgradu, gdje je i glavni ulaz, obavijestili su s Rebra. Od jučer se na Rebro ulazi na nekoliko načina: 

  1.       Privremeni glavni ulaz kroz suteren glavne zgrade sa strane Kišpatićeve ulice između dva češlja zgrade 
  2.       Kroz ulaz za pacijente i čekaonicu OHBP-a te dalje liftom ili srednjim hodnikom – uz napomenu kako NIJE                      dozvoljeno  koristiti ulaz za Hitnu službu
  3.       Ulaz u glavnu zgradu sa sjeverne strane – ulaz u zgradu Klinike za kardiologiju 
  4.       Ulaz u zgradu Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i                   Zavoda za hematologiju 
  5.       Ulaz kroz podzemni hodnik (garaža, zelena zgrada, bijela zgrada, Edukacijski centar zapad) 

Od 7. siječnja 2026. godine izmijenjena je i regulacije prometa u krugu KBC-a Zagreb, jer je u potpunosti zatvorena prometnica od ulaza u zgradu Klinike za kardiologiju do ulaza u zgradu Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu. Osim prekida prometa vozila, i pješački promet bit će onemogućen, tako da neće biti moguće ni  pristupiti glavnom ulazu u Žutu zgradu. Ulaz u Žutu zgradu bit će moguć isključivo podzemnim hodnikom ili sa strane operacijskog bloka. Kolni ulazi za vozila bit će raspoređeni na sljedeći način:

  1.      ULAZ 1 – Na glavnoj porti omogućit će se ulaz vozilima izvođača, vozilima HMP i vozilima za potrebe hitne službe         te  zaposlenika koji parkiraju u garaži.
  2.     ULAZ 2 – Na glavnoj porti kod izlaza, otvara se ulaz za vozila i sanitete do prostora privremenog glavnog ulaza u           zgradu te vozila istim putem napuštaju prostor ispred privremenog glavnog ulaza u zgradu.
  3.     ULAZ 3 – Kod zgrade Kliničkog zavoda za patologiju za vozila saniteta te drugih vozila, kojima građani i pacijenti             dolaze u Zelenu i Bijelu zgradu. Promet je jednosmjeran i izlaz je na glavnom izlazu KBC-a Zagreb.

IZLAZ za sva vozila bit će putem sjevernog kolnog izlaza kod zgrade Klinike za psihijatriju. Iz KBC-a Zagreb napominju kako su zajedno s izvođačem radova uložili napore kako bi se izradio elaborat koji će donekle smanjiti gužvu nastalu, ne samo zbog promjene regulacije prometa već i zbog isključenja prometnih pravaca u zonama gradnje unutar KBC-a, Zagreb te mole za razumijevanje.

Ključne riječi
zdravstvo obnova kbc zagreb

