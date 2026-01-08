Hrvoje Petrač se mora javiti u Remetinec 2. veljače, odgodu odlaska na izdržavanje kazne tražio i Pozder

Dok Vili Beroš, bivši ministar zdravstva Andreja Plenkovića čeka što će Visoki kazneni sud (VKS), odlučiti o žalbi njegove obrane u aferi Mikroskopi te sukladno tome odluku o optužnici, koja možda postane pravomoćna tijekom 2026., neki njegovi suoptuženici se spremaju na odlazak iza rešetaka. Riječ je o Hrvoju Petraču, njegovim sinovima Novici i Nikoli, te srbijanskom poduzetniku Saši Pozderu. Kao što je poznato, nakon što se Hrvoje Petrač, pomalo nenadano u srpnju lani sam predao, on i njegovi sinovi te Pozder odlučili su se za priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. Ta je nagodba realizirana u rujnu lani, a sada ih po izrečenim presudama čaka odlazak na izdržavanje kazni. No to, ne ide glatko, jer su Hrvoje Petrač i Saša Pozder tražili odgodu odlaska na izdržavanje kazne, pravdajući to zdravstvenim problemima. Petrač je na izdržavanje kazne trebao otići 22. prosinca 2025., no tražio je odgodu od šest mjeseci. Naveo je da ima problema s leđima te da mora obaviti fizikalne terapije. Nakon što je sud provjerio može li se terapija koja mu je potrebna provesti u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS), odlučio je da mu odlazak na izdržavanje kazne prolongira do 2. veljače 2026.

Utvrđeno je naime da se fizikalna terapija koja je Petraču potrebna ne može provesti u BOLS-u, ali je i procijenio da do početka veljače ima dovoljno vremena da obavi što treba. Odluka suda znači da se Hrvoje Petrač 2. veljače treba pojaviti na vratima Remetinca kako bi počeo izdržavati kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora. Hoće li tada i zaista ući u Remetinec tek će se vidjeti jer praksa pokazuje da osobe koje su upućene na izdržavanje kazne često traže odgode bilo zbog zdravstvenih bilo zbog poslovnih ili privatnih problema i obveza. Sud im molbe uvažava, ako postoje zakonske pretpostavke za to, no do sada je bilo primjera i kada je netko odlazak na izdržavanje kazne uspio odgoditi i 10 pa i više puta. Što se tiče Pozdera i on je tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih razloga, a o njegovom zahtjevu Županijski sud u Šibeniku, još nije odlučio. O Pozderovom zahtjevu odlučuje sud u Šibeniku jer on ima prijavljeno prebivalište u Skradinu. On je nakon priznanja krivnje osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora. U istražnom je zatvoru bio devet mjeseci, pa još mora izdržati dvije godine od izrečene mu kazne. On i Petrač su morali platiti i sporedne novčane kazne od ukupno 500.000 eura, a Pozderova tvrtka Medical Innovation Solutions je kažnjena s 20.000 eura, dok joj je oduzeta nepripadna imovinska korist od 474.000 eura.

Petračevi sinovi Nikola i Novica, koliko je poznato, nisu tražili odgodu izdržavanja svojih kazni, pa bi se Novica Petrač u Remetinac trebao javiti ovih dana. On je nakon priznanja krivnje osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, a od izrečene kazne iza rešetaka mora provesti 10 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kazne uz rok kušnje od tri godine. Kako je u istražnom zatvoru, nakon što se lani poput oca i brata sam javio u Remetinec, već proveo tri mjeseca, to znači da mu ostaje još sedam mjeseci kazne zatvora koju mora izdržati. Njemu je bila izrečena i sporedna novčana kazna od 80.000 eura. Njegov brat Nikola Petrač također je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti iz rešetaka, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine. I njemu se tri mjeseca boravka u istražnom zatvoru računaju u izrečenu kaznu, pa zapravo mora izdržati još tri mjeseca od izrečene mu kazne. Njegova sporedna novčana kazna iznosila je 90. 000 eura, dok je tvrtka Gala plus nekretnine u kojoj je bio direktor novčano kažnjena s 20.000 eura. Sve novčane kazne, kao i protupravno stečena imovinska korist su već uplaćene u državni proračun, koji je tako postao "bogatiji" za oko 1, 4 milijuna eura.

Što se tiče Beroša te Tome Pavića i liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima oni se nisu odlučili za priznanje krivnje. Na zadnjoj sjednici optužnog vijeća u prosincu lani, Beroš je tražio da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoji sadržaj mobitela Nikole Petrača u kojem je nađena WhatsApp grupa Petrač&Pozder koju je tijekom istrage protiv Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji se našao u pravnim problemima, našao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Korisnici te grupe su u svojim međusobnim razgovorima Beroša zvali Mali te su komunicirali o tome kako su hrvatskim bolnicama, uz Beroševu pomoć, po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu.

Zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza pridružile su se i obrane liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, kao i Tome Pavića, nekadašnjeg zaposlenika HZZO-a. No optužno vijeće im je taj zahtjev odbilo, a kako obrane imaju pravo žalbe, zadnju o svemu će imati VKS. Koliko će im trebati da o tome odluče nije poznato, a praksa pokazuje da to obično traje od pola godine do godinu dana. Oni mogu potvrditi odluku optužnog vijeća ili prihvatiti žalbe obrana, a u oba slučaja, nakon njihove odluke spis se ponovo vraća optužnom vijeću zagrebačkog Županijskog suda. Ako VKS odbije žalbe obrana, onda će optužnom vijeću biti otvoren put za potvrđivanje optužnice. No ako ih prihvati, to će značiti da će se stvari zakomplicirati, odnosno da će se na odluku o potvrđivanju optužnice čekati neko duže vrijeme.