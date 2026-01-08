Mlade djevojke drogom mame u Beč i seksualno iz zlostavljaju: 16-godišnjakinja nađena mrtva u bečkom hotelu

Gotovo svi austrijski mediji izvijestili su u četvrtak da je u Beču, u sobi jednog od bečkih hotela u 15. stambenom okrugu Rudolfsheim-Fünfhaus nađena mrtva 16-godišnjakinja. Navodno predozirana drogom. Da li je bila i seksualno zlostavljana, policija još drži u tajnosti, jer istraga još uvijek traje, piše austrijski dnevni list Kleine Zeitung. List "Heute" navodi da se navodno radi o djevojci koja je iz Salzburga doputovala u Beč. I da je pronađena mrtva u bečkom hotelu još u listopadu, ali da je tek danas slučaj obznanjen. Kleine Zeitung ističe kako je smrt 16-godišnjakinje pronađene u hotelu u Beču, o kojoj je brinuo Državni ured, odnosno Magistrat 11 (MA 11), nadležan za skrb djece i mladih, ponovno skrenula pozornost na alarmantan problem u Austriji. A to je, da sve veći broj maloljetnih djevojaka postaje meta narkomana i dilera drogom. I tragično završava!

Prema nedavnom izvješću austrijskog radija i televizije ORF, posebno su ugrožene mlade osobe koje potječu iz teških i nesređenih obiteljskih sredina ili one iz udomiteljskih obitelji. U 2025. godini u Beču je zabilježeno sedam smrtnih slučajeva povezanih s drogom, među osobama mlađim od 18 godina. Djevojka nađena mrtva u bečkom hotelu, inače je živjela u zajedničkom stanu s grupom drugih mladih ljudi u Domu, pod nadzorom Magistrata 11. Kako se 16-godišnjakinja navečer nije vratila u Dom, počela je potraga za njom. Policija je naknadno otkrila da se je te iste večeri kada joj se zameće trag, prijavila u hotelu u 15. bečkom okrugu. "Istraga je trenutno usmjerena na to da li je smrtonosna doza droge unesena u žrtvin organizam samostalno ili uz pomoć neke druge osobe. Procjena dostupnih dokaza, također je još uvijek u tijeku", informacija je koju je od Ravnateljstva pokrajinske policije Beča dobio ORF.

Uz opasku kako se točne okolnosti još istražuju, između ostalog i to, da li je žrtva predozirana drogom možda bila i seksualno zlostavljana. Glasnogovornica bečkog Magistrata 11 za zbrinjavanje i skrb djece i mladih Ingrid Pöschmann potvrdila je medijima navedeni incident i naglasila da, iako su zaposlenici vrlo predani, ne mogu sve spriječiti, navodi Kleine Zeitung. "Svako dijete koje umre, previše je. Unatoč tome ne zatvaramo djecu i mlade u naše domove. Usredotočeni smo na izgradnju povjerenja i uspješnih odnosa. Mnoga djeca to prihvaćaju, neka ne", istaknula je Pöschmann. Šesnaestogodišnjakinja pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Beču samo je jedna od sedam osoba mlađih od 18 godina koje su lani preminule od konzumiranja droge. Stručnjaci procjenjuju da je stvarni broj takvih slučajeva daleko veći. Kleine Zeitung navodi kako je posljednjih godina Bečka profesionalna spasilačka služba zabilježila znatan porast broja hitnih poziva povezanih sa sumnjom na trovanje drogom. U 2025. godini ta je služba morala intervenirati 372 puta. Za razliku od 2024. kada je zabilježeno 297 takvih intervencija.

List ističe kako i socijalni radnici i osoblje bečkog Magistrata 11 već neko vrijeme primjećuju da se mladim djevojkama u kriznim Centrima obraćaju drugi maloljetnici i nude im drogu. Prema istraživanju austrijskog radija i televizije ORF taj se opasan trend širi iz Beča i na druge gradove u Austriji. Voditeljica Dječje i adolescentne psihijatrije u Salzburgu Belinda Plattner izvijestila je o pacijentima kojima, prema vlastitim izjavama, na Glavnom željezničkom kolodvoru u Salzburgu prilaze mladići "arapskog podrijetla". "Nude im besplatno drogu i obećavaju još više droge u Beču, mameći ih tako da idu s njima. Mnoge od tih djevojaka zatim zaista odlaze s njima", napomenula je Plattner. Neke djevojke su ispričale da su po dolasku u Beč odvedene u neki stan u bečkoj četvrti Brigittenau. Tamo su navodno "morale posluživati čaj" i dobile su razne droge, uključujući kokain i Crystal Meth.

"Djevojke se potom često nagovara da ostanu nekoliko dana. Na početku im muškarci pokazuju poštovanje, ali tada često dolazi do seksualnog zlostavljanja i izrazito ponižavajućeg ponašanja prema djevojkama", ispričala je medijima voditeljica Dječje i adolescentne psihijatrije u Salzburgu Belinda Plattner. Plattner je, kako navodi Kleine Zeitung, za sve navedene slučajeve podnijela prijave kod Bečke policije. Umjesto djevojaka, jer se mnoge od njih, kako su joj same rekle, "jako boje" osobno otići na policiju i same prijaviti dilere drogom i zlostavljače. Da li je 16-godišnjakinja iz Salzburga u Beč dobrovoljno doputovala ili je namamljena, zasad je nepoznanica. Istraga je u tijeku.