'Naš sustav je vrlo dobar, a naši učitelji su među najobrazovanijima u svijetu'

'nema nevažnih karika'

FOTO Evo što se zapravo dogodilo na pruzi, ljudi u Split putovali 20 sati: Objavljene fotografije

Jučerašnji radni dan ekipe ZOP-a na dionici Knin – Gračac pokazuje kako željeznica funkcionira u stvarnim, zahtjevnim uvjetima. Na fotografiji je vidljivo uklanjanje ledenica u tunelu – posao koji se ne vidi, ali je presudan za sigurnost prometa, poručili su iz Sindikata prometnika vlakova Hrvatske