Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
KATARINA MILKOVIĆ

'Naš sustav je vrlo dobar, a naši učitelji su među najobrazovanijima u svijetu'

Zagreb: Otvorenje konferencije "Psihološka otpornost djece i odraslih u dječjem vrtiću"
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Dea Redžić
08.01.2026.
u 17:18

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković govori o nasljeđu institucije, izazovima reformi, ulozi učitelja i potrebi da škola odgovori na digitalno doba, a ostane prostor znanja, dijaloga i vrijednosti

Agencija za odgoj i obrazovanje, ključna nacionalna obrazovna institucija, obilježila je 150 godina djelovanja. S ravnateljicom Agencije Katarinom Milković razgovarali smo o nasljeđu institucije, izazovima sustava, reformama i ulozi učitelja u vremenu velikih društvenih promjena.

Što za vas osobno znači voditi instituciju koja traje već 150 godina?

Ključne riječi
intervju škole obrazovanje agencija za odgoj i obrazovanje Katarina Milković

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Zgubider..
Zgubider..
18:01 08.01.2026.

"...'Naš sustav je vrlo dobar, a naši učitelji su među najobrazovanijima u svijetu'..."___Gospođo Milković, da ste vi prava osoba za taj posao koji obavljate znali bi da je odraz školstva i djelatnika u školstvi i razvoja države proporcionalan. Znači što bolji učitelji/profesori to bolje stanje u državi. I kad sad pogledate stanje u državi, iz koje su gotovo svi pobjegli, onda znate kakvo nam je školstvo i djelatnici koji u njemu rade...

Avatar Samodesno
Samodesno
17:59 08.01.2026.

A naše školstvo je očajno. Kako to drugarice ravnateljice?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!