'Hedonistička Europa sebe ne može braniti, ne može više dostići vojnu samostalnost'

Američko svrgavanje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura čisti je vanjskopolitički potez, utjerivanje domaćih američkih interesa sukladno čuvenoj Monroevoj doktrini. Argument da je sve napravljeno zbog dilanja droge iliti narko terorizma uperenog protiv SAD-a je klimav i smiješan jer se droga u SAD prevozi najviše kopnenim putem, a Venezuela je mali dio tog koridora. Činjenica da su na svojim pozicijama ostali venezuelanski dužnosnici govori da je Maduro svrgnut jer je smetao američkim interesima svojim osobnim kontaktima s Kinom i Rusijom. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović . Dodao je i kako će se sada Trump moći dogovoriti s novim čelnicima Venezuele, a koji će biti postavljeni uz američku kontrolu i sugestiju, a što znači da će SAD imati ekskluzivno pravo na trgovanje naftom i na sve energetske i infrastrukturne kombinacije u Venezueli što do sada nije bio slučaj.

Na pitanje može li se tvrditi da su točne insinuacije da je Maduro i svrgnut uz pomoć ljudi iz njegova bliskog kruga Vidmarović kaže da je to moguće i da u ovom trenutku sve opcije o kojima se špekulira zaslužuju razmatranje. - Međutim, najlogičnije da se radi o izbacivanja Rusije i Kine iz orbite Venezuele i da Trump sebe postavlja kao glavnog dirigenta političkih prilika u samoj Venezueli- kazao je Vidmarović koji ističe i da je kriva pretpostavka da je Venezuela bila 100-postotna diktatura kao Sjeverna Koreja ili Trkmenistan. To nije, kaže, točno. U Venezueli postoji parlament ali i krugovi utjecaja i različite frakcije koje su se međusobno borile. Maduro je, dodaje, bio predstavnik uglavnom vojske i socijalno ugroženog stanovništva dok je obrazovana elita, koliko god malobrojna bila, bila ta koja je zagovarala demokratske promjene i priželjkivala da se nešto dogodi.

Na pitanje postoji li sada bojazan da paravojne formacije preuzmu ulicu i uvedu nered Vidmarović kaže kako se to može dogoditi, ali da bi bio oprezan u stilu Trumpa koji, kaže, voli obećati da neće pokretati niti jedan rat. - Za sada vidimo da je napravio dosta intervencija, ali to su bili kratki, precizni udarci simbolični ili s jasnom nakanom. Nije u njegovu stilu, pogotovo sada kada će biti izbori za Kongres da zaglibi u Venezueli. Sklon sam vjerovati da će Venezuela postići dogovor uz sugestiju Washingtona, da će možda biti raspisani i izbori na kojima će pobijediti tko mora pobijediti, a sve u smislu da se Venezuela pretvori u zemlju koja će biti ponovno u američkoj orbiti bez ikakvih komplikacija.

Vidmarović naglašava i kako situacija koja se dogodila u Venezueli nije prva takva u svijetu. Nije to ništa novo. Ali nas je, nastavlja, zbunilo jer smo nakon pada Berlinskog zida dugo imali više-manje stabilan period u kojemu se niti jedna sila nije nešto previše uzdizala. I Grenland je kaže isto stara priča koja sada ima sasvim drugačiju težinu jer su ulozi veći jer je svijet postao skuplji i zahtjevniji. - Ulozi su veći i što se tiče energije, rijetkih metala, energenata, tehnološkog razvoja,... Naoružanje je ubojitije, jače i skuplje, imamo nove igrače koji su ne samo nuklearni, nego i ekonomski stasali poput Indije i Kine. Ključna razlika na ono što smo imali ranije i ono što imamo danas je i što se ranije, što god se radilo, ipak pokušalo upakirati u diplomatski jezik. Donald Trump je predsjednik koji ima drugačiji stil i koji više ne mari za floskule, nego jednostavno, kaže Vidmarović, govori sve kako je i to je ono što plaši i Europu i kritičare takvih poteza.

Na pitanje treba li Europu plašiti Trumpova nakana da anektira Grenland Vidmarović kaže kako ni mediji, a ni drugi političari nisu shvatili da Trumpa ne treba shvaćati doslovno, ali da ga treba uvijek uzimati ozbiljno jer sve što govori, kolikog god kaotično i napuhano bilo, na kraju ne bude bez veze i nije samo kaos. On sa svakom svojom bombastičnom izjavom, kaže, ide korak po korak prema svom cilju. Zato i njegove nakane da Grenland bude dio američke sigurnosne orbite smatra ozbiljnima. - Trumpova administracija vjerojatno već i je u nekim pregovorima oko toga ili pokušava prestrašiti Europu retorikom kako bi se lakše složila sa nekim drugim mirnim rješenjem-kaže Vidmarović. Vojno rješenje preuzimanja Grenlanda drži prejakim i pregrubim, ali i nepotrebnim jer postoji puno modusa suradnje koji se već i primjenjuju između SAD-a i nekih drugih zemalja, a u kojima SAD ima kontrolu nad vojnom sigurnosti i u određenom smislu vanjskom politikom, a bez gubitka državnog suvereniteta poput Haitija. - I u slučaju Grenlanda to je jedno od mogućih rješenja pa me čudi zašto se svi toliko fokusiraju samo na vojno rješenje i smatraju da je ono jedino moguće kada se i bez gubitka suvereniteta Danska može dogovoriti s Amerikom – kaže Vidmarović.

Na hipotetsku situaciju u kojoj Amerika ipak na silu Grenland proglasi američkim teritorijem i pitanje bi li to, kako kaže bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić bio i kraj NATO-a, Vidmarović kaže da ne misli i da bi se toj novoj situaciji svi europski političari jako brzo prilagodili. Kao što su se i do sada, dodaje, prilagođavali Trumpu. - Europski strah od toga da ih Amerika napusti je prevelik. Toliko velik da će progutati sve što im Donald Trump servira. Pristali bi na sve pa i na to da ostanu bez Grenlanda. Možda bi Europa i sama, kada bi bilo naznaka da je Trump spreman ići u tom smjeru, predložila neki svoj plan tipa- poklanjamo vam Grenland samo zato da bi ostali u prijateljskim odnosima sa SAD-om- kaže Vidmarović.

Na pitanje je li strah Europe opravdan i može li danas Europa sama sebe braniti Vidmarović kaže da ne može i da je Trump Europi otvorio oči i poručio im da moraju nešto i sami raditi i plaćati američku pomoć. - To je nešto što liberalne elite, politička klasa koja je stasala u slobodnoj Europi u jednom lijepom i mirnom vrtu nakon pada Berlinskog zida uopće nije očekivala. I sada ih ta brzina transformacije plaši- kaže Vidmarović. Boji se i kako Europa nikad neće dostići tu vojnu samostalnost jer je za to prekasno. Europa je, kaže, poprilično hedonistička i demografski je stupila u sredovječnu dob. Nema tehnologiju i inovacije, zaostala je i u proizvodnji oružja,... No uvjeren je i da Trump uopće ne želi napustiti Europu ili ju prepustiti ruskom utjecaju jer je to glupo.

- Amerika first znači da svejedno morate imati sfere utjecaja izvan svoje zapadne hemisfere. Trump je zapravo američki predsjednik koji je najviše do sada razotkrio spektar američkih interesa američke moći. Ponovno je vrlo atraktivno vratio Ameriku u razgovore i sigurnosne kalkulacije. SAD je sila broj jedan unatoč tome što se druge sile razvijaju-kazao je Vidmarović. Kaže i kako Putin za sada šuti jer se ne želi zamjeriti Donaldu Trumpu jer još uvijek vjeruje da je Donald Trump osoba koja može legitimirati rusku invaziju i ruske sigurnosne percepcije u Ukrajini i susjedstvu i da zajedno s njim može postići taj nekakav deal. Komentirao je i sastanak Koalicije voljnih i dogovor Francuska i Velika Britanija da će slati, nakon rata, svoje vojnike u Ukrajinu. Mir, kaže Vidmarović, sada i nije na vidiku. I Donald Trump i Vladimir Putin, kaže, podjednako insinuiraju da su Europljani ti koji ga sabotiraju. Europa želi izbjeći situaciju u kojoj se mir u jednoj europskoj zemlji sklapa bez Europe, kaže. Ne žele biti irelevantni.