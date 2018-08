UŽIVO: Ministarstvo uprave provjerit će potpise inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj"

Od 10 sati u Banskim dvorima održava se 110. sjednica Vlade. Na dnevnom redu nalaze se između ostalih i prijedlog zaključka o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kao i nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi (EU).

Također, na otvorenom djelu sjednice razgovorat će se o prijedlozima zaključaka u vezi s provjerom vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u referendumskim inicijativama "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj".

Na zatvorenom dijelu sjednice razgovorat će se o prijedlogu odluke o opskrbi plinom i prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske.

Tijek događaja:

11.35 - Vlada je prihvatila prijedloge zaključaka vezanih uz provjeru vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u referendumskim inicijativama "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj".

Ministarstvo uprave provjerit će je li skupljeno dovoljno potpisa, kao i njihovu vjerodostojnost, a Vlada je zadužila ministarstvo financija da omogući sredstva za taj zadatak. Nakon toga će ministarstvo uprave Vladi RH dostaviti dokumentaciju vezanu uz prebrojane glasove.

11.12 - Ministar Gari Cappelli rekao je kako s današnjim danom brojimo 11,5 milijuna turista.

"Turisti su istaknuli da im je važna točka sigurnost u Hrvatskoj", rekao je Cappelli.

Cappelli je iznio prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, a prijedlog je da se poveća cijena boravišne pristojbe za sve osim za kampove i vlasnike kuća i ljetovanje bliže obitelji. Cappelli smatra da je povećanje opravdano jer čak i BiH ima višu boravišnu pristojbu od Hrvatske.

Prijedlog je prihvaćen.

10.50 - Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predstavila je nacrt prijedloga novog zakona o žigu. Vlada je jednoglasno prihvatila nacrt koji će sada morati biti potvrđen i u saboru.

"Ovo će najviše pomoći našim gospodarstvenicima", rekla je Divjak.

10.45 - Prihvaćen je i nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi koji je predstavio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

10.38 - Prihvaćen je prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021.

10.36 - "Što se tiče javnih financija, one su pod kontrolom i možemo reći kako plove sigurno", rekao je Marić.

10.30 - Marić je dodao i kako sve veću ulogu u proračunu imaju sredstva iz fondova EU.

10.28 - "Prihodi državnog proračuna u 2019. godini planiraju se na razini od 134,2 milijarde kuna, dok bi rashodi iznosili oko 139 milijardi kuna, navodi se u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2019. do 2021. godine", rekao je Zdravko Marić. "Najveće povećanje rashodne strane proračuna za iduću godinu, u odnosu na tekući plan za ovu godinu, očekuje se kod rashoda za mirovine i mirovinska primanja, u visini od 1,3 milijarde kuna", dodao je.

10.27 - Očekuje se i da će nakon sjednice Vlade ministar financija Zdravko Marić predstaviti izmjene poreznih zakona na posebnoj konferenciji za novinare.

10.20. - Naveo je Plenković da se nakon ovogodišnjih prognoziranih 2,8 posto gospodarskog rasta, u idućoj godini očekuje stopa rasta od 2,7 posto, a potom u sljedeće dvije godine po stopi od 2,5 posto

10.17 - Počela je sjednica Vlade. Na početku se premijer Andrej Plenković zahvalio Oliveru Dragojeviću na svemu što je učinio za hrvatsku glazbu i kulturu.

10.05 - Ministri se okupljaju u Banskim Dvorima.

9.55 - Ministar financija Zdravko Marić rekao je da 'naravno da ide na godišnji', a od novinara će se 'probati opustiti na Jadranu', dodao je.

9.50 - Ministar uprave Lovro Kuščević najavio je zanimljivu sjednicu, posebno komentiravši referendume: "Vjerujem da će se provjeravati svaki potpis, odgovara li OIB imenu i prezimenu te autentičnost tih potpisa", rekao je Kuščević podsjetivši da je Sabor jasno dao dva zadatka Vladi - provjeru autentičnosti potpisa i provjeru zakonitosti njihova prikupljanja.

Transparentnost tog postupka, rekao je, u interesu je svih - gotovo 400.000 ljudi koji su to navodno potpisali, ali i onih 3,5 milijuna koji nisu to potpisali. Ne smijemo kontaminirati taj proces, mora jasno biti utvrđeno - tko je potpisa i je li to u skladu sa zakonom", poručio je Kuščević.

"Danas mi je rođendan. poslije ću počastiti bračkim proizvodima kolege, a nakon toga idemo kao Vlada u Knin 5. kolovoza na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, ići ću i na Sinjsku alku, a nakon toga idem dva tjedna odmoriti na svoj Brač", poručio je i ušao u Banske dvore.