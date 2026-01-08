Policija privela 43-godišnjaka koji je pretukao mladića na Novu godinu: Krvav i u šoku bježao od napadača

Zagrebačka policija objavila je u četvrtak da je nakon kriminalističkog istraživanja pritvorskom nadzorniku predala predala 43-godišnjaka zbog sumnje da je u novogodišnjoj noći na zagrebačkoj Savskoj cesti nanio teške tjelesne ozljede 21-godišnjaku. PUZ podsjeća da su prije tjedan dana u ranim noćnim satima, postupali po dojavi da je nepoznati muškarac pretučen ispred noćnog kluba na Savskoj cesti. Tada su na mjestu događaja utvrdili je da 21-godišnjak ozlijeđen nakon što ga je nepoznata osoba fizički napala na ulici ispred noćnog kluba. Mladić je je prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb, a policija je za vrijeme dok je bio hospitaliziran provela opsežno kriminalističko istraživanje te obavila obavijesne razgovore s više svjedoka kako bi utvrdila okolnosti događaja.

U ponedjeljak, 5. siječnja, nakon što je otpušten iz bolnice gdje su mu ozljede okvalificirane kao teške, policija je obavila obavijesni razgovor i s oštećenim 21-godišnjakom. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, navodi PUZ, potvrđena je sumnja da je 43-godišnjak počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede na njegovu štetu. Osumnjičeni je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje po dovršetku kojeg je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestio je PUZ. Slučaj je privukao pažnju medija nakon što se društvenim mrežama proširila snimka pretučenog mladića koji sjedi krvave glave na tramvajskoj stanici te zatim bježi od napadača. Po pisanju medija mladić govori na snimci da ga je napao zaštitar te mu u jednom trenutku prilazi nepoznati muškarac koji ga je nastavio udarati nakon čega je mladić pokušao pobjeći.