Liječnik iz Petrove: Ako dođe do bilo kakvih vibracija, i laiku je jasno da će se sve urušiti

U studiju Večernjeg lista gostovali su liječnici iz Klinike za ženske bolesti i porode, odnosno Petrove bolnice koji su na današnji dan prije godinu dana tijekom potresa bili u smjeni.

Riječ je o dr. Viti Starčeviću, šefu smjene i dr. Sonji Anić Jurica, neonatologinji koja je iznosila palčiće iz bolnice. Emisiju je vodila Petra Balija.

Liječnici su se prisjetili kako je to izgledalo 22. ožujka prošle godine.

– To su incidentne situacije koje nitko ne može predvidjeti. Bilo je jutro, 6.24. Bio sam u svojoj sobi i telefonski sam komunicirao s kolegama u službi, 30-ak nas je na dežurstvu. Sve je bilo u redu i funkcioniralo kao i svaki drugi dan, nitko nije mogao očekivati da će se nešto takvo dogoditi. Prvi udar doživio sam u svojoj sobi, zidovi i sav inventar počeli su padati na pod, vrata su se sama otvorila. Taj trenutak ureže se u pamćenje, idu vam kojekakve stvari u glavu. No, mi se po prirodi posla znamo nositi s urgentnim situacijama, jednostavno smo se svi skupa krenuli organizirati – rekao je dr. Starčević.

Dr. Anić Jurica kaže kako su tu noć oko 4 ujutro zbrinuli nedonošče koje je tek rođeno.

– Bilo je palčić, od kilogram i nešto. Nakon što smo ga reanimirali i napravili sve što treba, ja sam se povukla u tavansku sobu, istočno krilo koje je najviše pogodio potres. Isto tako sam osjetila potres koji je bio izrazito jak. Istrčala sam dolje da vidim što se događa u intenzivnoj. Bilo je ukupno 26 nedonoščadi u intenzivnoj. Najmanje je bilo po kilaži dijete od 590 grama, a najnezrelije je imalo 25 tjedana. Najvulnerabilnije bilo je dijete koje smo tu noć primili. Imalo je adaptacijske mehanizme, tek se rodilo – kazala je dr. Anić Jurica.

Dr. Starčević kaže kako je cijeli objekt bio narušen.

– To je objekt stariji od stotinu godina. Odmah mi je kroz glavu išao film što će biti ako se to počne urušavati. Nisam nikoga pitao niti sam se s ikim usuglašavao, bio mi je prioritet sve te ljude na bilo koji način evakuirati. Dao sam upute kako da se evakuiraju – kazao je.

Osvrnuo se i na sadašnje stanje Petrove bolnice.

– Činjenica je da mi danas radimo u objektu koji je označen crvenom naljepnicom, gdje u pola odjela ne smijemo ulaziti, to samo po sebi sve govori. Da se ponovi takva situacija, da dođe do još jednog takvog potresa, meni je jasno da će se to urušiti. Kad biste imali prilike vidjeti kako izgleda zapadno stubište, svaka stuba je odvojena. I laiku je jasno da će se to urušiti od bilo kakvih vibracija. Nama se sad malo-pomalo događa da negdje probije voda kroz zidove i to se sad mora sanirati. Takav objekt sad zahtijeva enormno ulaganje i to se mora sanirati što prije. Takvih primjera imate u Zagrebu koliko god hoćete – rekao je dr. Starčević.

Zbog potresa je, priznaju, manje rođene djece u Petrovoj bolnici.

– Nemamo točnu brojku, ali definitivno je broj zdrave novorođenčadi manji. No, još uvijek jako mnogo nedonoščadi primamo. Kroz našu intenzivnu prošlo je sigurno 400 djece, od kojih je 200-tinjak bilo palčića. I dalje imamo veliki obrtaj kroz jako mali prostor – kaže dr. Sonja Anić Jurica.

Na pitanje je li se nešto promijenilo po pitanju statike, dr. Starčević odgovara:

– Ja bih se samo nasmijao na to. Kad bih nešto komentirao, rekao bih previše. To je sramota. Sramota za društvo da jedna ustanova tog tipa, gdje se zbrinjava veliki broj patoloških trudnoća, tako izgleda. To je ustanova koja zbrinjava ono što se ne može zbrinuti nigdje u državi. Pokušavamo funkcionirati kao da nije bilo ništa, no nema smisla da sami sebi pričamo lijepe stvari kad one nisu lijepe – kaže dr. Starčević.

Dr. Anić Jurica kaže kako su u petak bile pozvane majke s djecom koje su na dan potresa bile u bolnici.

– U petak smo se uspjeli vidjeti, danas su to dosta dobra djeca, komuniciramo i bilo je lijepo sve to skupa vidjeti – kaže dr. Anić Jurica.

Dr. Starčević kaže kako su taj dan bile ugrožene i druge pacijentice.

– Bilo je pacijentica koje su svježe operirane u terminalnim fazama bolesti, koje su i umiruće, operirane nekoliko dana prije, sve je to trebalo evakuirati. Evakuirala se cijela bolnica, nismo imali gdje biti – kazao je dr. Starčević.

Oboje liječnika složilo se da bi napravili sve upravo onako kako su i učinili na dan potresa.

– Jedino što bih napravio da mogu, ali ne mogu, revitalizirao bih cijeli objekt i obnovio ga jer uvjeti u kojima radimo su zabrinjavajući, ne znate što nosi koji dan – kazao je dr. Starčević.