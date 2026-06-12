VIDEO Mirela Holy: Plenković je očistio stranku od konkurencije, ušutkan je i Anušić

Branimir Glavaš bio je vrlo važan i utjecajan član HDZ-a. On je dio one prošlosti koja je duboko utkana u HDZ i na koju se HDZ jako voli pozivati i zato ih ove konotacije ne vesele pretjerano. Još više me iznenađuje oko Glavaša šutnja i nereagiranje predsjednika države Zorana Milanovića obzirom da mu je on vratio počasti. Sada bi bilo realno očekivati, obzirom na njegove argumente kada mu je odličja vraćao, da to napravi, kazala je u Političko, intervjuu tjedna Večernji TV-a politička analitičarka Mirela Holy. Dodala je i kako je Milanović sada u drugom mandatu, što znači da se ne može više kandidirati za nove izbore, barem u funkciji predsjednika. - Tako da nema te kalkulacije vezane uz to da li će se zamjeriti možda desnom biračkom tijelu, a vidjeli smo da je dosta često koketirao s desnim biračkim tijelom. Ali kod Zorana Milanovića se nikada ne zna. Ja mislim da bi bilo logično očekivati i ako želi biti dosljedan onome što je sam govorio i na kraju krajeva biti nekakav legalist da mu sada oduzme odličja koje mu je vratio - kazala je Holy.

Za činjenicu da je Glavaš za mnoge i dalje heroj i da propitkuju njegovu presudu kazala je kako je hrvatsko društvo još uvijek izrazito duboko podijeljeno i još uvijek izrazito živi u prošlosti, a ne u sadašnjosti i za budućnost. I to se jako dobro, dodala je, vidi upravo na slučaju Glavaš gdje se većina ljudi na desnom spektru ne može pomiriti sa činjenicom da i ona strana koja je bila napadnuta u ratu i koja se branila, može također činiti ratne zločine i da je to stvarnost rata. I dok o Glavašu političari šute, vladajućem HDZ-u danima je glavna tema uvreda koju im je uputila Sandra Benčić, koordinatorica Možemo. Za njen neprimjereni ispad u Saboru kada je za HDZ-ovce rekla da su "stoka", a što HDZ tretira kao najvažniju vijest u državi od tada, Holy kaže da je riječ o klasičnom primjeru spina, odnosno skretanja pozornosti. Pa se priča o tome umjesto, kaže, o o onome što definitivno ne odgovara vladajućima, a to je da turistički djelatnici nisu reagirali na pozive da se smanjuju cijene i da su već prvi dani lipnja pokazali da je turistički sektor dignuo cijene u odnosu na prošlu godinu.

Na pitanje treba li se Sandra Benčić zbog izjave ispričati kazala je da bi se trebala ispričati javnosti jer je ona ipak javna osoba, političarka, a ljudi koji se bave politikom trebali bi držati, kazala je Holy, do određenih standarda javne komunikacije. - Bez obzira na to da li je ona to sebi promrmljala u bradu i da li je ona bila iziritiran s nečim. Političar ne smije dozvoliti da njegove emocije utječu na njegovu dužnost-kazala je. HDZ se u ovom slučaju, nastavila je, prikazuje kao žrtva. To je metoda koja se često koristi u političkoj komunikaciji kao spin gdje se vrlo uspješno skreće pozornost javnosti. - Trenutno su Možemo i SDP na terenu i ne odgovara im priča da je Sandra Benčić nepristojna. I da je ona jači politički igrač od Siniše Hajdaša Dončića. Bilo bi mudro i od Siniše Hajdaša Dončića i od Sandre Benčić da malo razmisle što pričaju i da si ne otvaraju bokove na ovaj način - kazala je Holy.

Istaknula i kako se vidi upravo od početka terenske kampanje da je inicijativa na Benčić, a ne na Hajdaš Dončiću, ali da ankete i dalje pokazuju da je Možemo i dalje debelo junior partner SDP-u i takva je situacija godinama. Za strahove koji se čuju neslužbeno u SDP-u da će zajedničkom kampanjom isporučiti glasove SDP-a Možemo kaže da je to uopće nebitno jer ukoliko idu u koaliciju i ukoliko će imati istu listu bitno bi im trebalo biti samo na koji će način doći do sinergije. Holy vjeruje da će sinergije biti. - Bez obzira na to da li mi imamo nekakve zamjerke o SDP u ili Možemo, budu li se doživljavali kao stožerna lista koja može biti alternativa desnoj opciji, mnogi će birači začepiti nos i glasati za njih - kazala je Holy.

Komentirala je i pad HDZ-a u anketama i to za dva postotna poena. Kao jedna od glavnih razloga Holy vidi zamor. - Ja sam politička frikuša i konzumiram medijem, ali više to nije interesantno. Plenković sam figurira kao jedina osoba. Njegovi ministri su potpuno nevidljivi. Ja ne znam imena i prezimena hrpe ministara što mi se nikada ranije nije dogodilo. Eliminirao je dosta jakih pojedinaca iz stranke da ne budu vidljivi u javnosti i jednostavno postaju pomalo ustajali i dosadni - rekla je Holy koja problem vidi i u kontinuiranim aferama. Kaže i kako javnost opravdano sumnja da je USKOK politički dirigiran u slučaju gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. O toj temi je razgovarala i sa studentima, kaže, i većina ih vjeruje Šimuniću, a ne Ivanu Turudiću. - Ako se gleda cjelokupni slučaj, ima dobrih argumenata da se kaže da je ovo jedan ipak politički montirani slučaj koji služi tome da se njega diskreditira i da mu se začepe usta - rekla je Holy.

S istom tezom jučer su izašli i u SDP-u gdje su još dodali i kako HDZ sada želi postaviti na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora Dragana Primorca kako bi zaustavio njihove afere. - Dužnost oporbe je da bude kritična prema prema vladajućima, pogotovo kad vladajući daju toliko materijala, a mi vidimo da kod njih se korupcijske afere dižu i podižu po dnevnoj razini, ne po mjesečnoj razini, nego gotovo svaki dan-rekla je Holy. Na pitanje jesu li izbori na vidiku kaže da je jasno da su se HDZ-ovi ministri rastrčali po terenu i da sve izgleda kao da nije nekakva uobičajena situacija. - Ali u ovom trenutku, ako gledamo iz pozicije snaga u parlamentu Plenkoviću to doista ne treba. Osim toga, on može sigurno računati još na hrpu žetona. Jedino ako postoje nekakvi unutar unutarstranački razlozi zbog kojih bi se moglo takvo nešto događati ili ukoliko oni ne misle da bi možda u razdobljima koje slijede njima mogao još dodatno padati rejting - smatra Holy.

Za stalne sukobe koje Domovinski pokret potiče sa HDZ-om kazala je kako je ta stranka svjesna da su jako potrošeni i da nemaju više podrške u desnom biračkom tijelu kakvu su imali u prethodnim razdobljima pa sa incidentnim, kaže, stvarima pokušavaju sebi podići rejting. Dala je i svoj stav o tome misli li da će na iduće izbore HDZ uopće voditi Andrej Plenković ili bi ipak moglo doći do promjene na čelu najjače stranke. Holy kaže kako je to teško prognozirati u ovoj situaciji te ponovila stav da je Plenković temeljito očistio stranku od svih mogućih konkurenata. Ušutkan je, dodala je, i Ivan Anušić.

Za opciju da se na idućim izborima aktivira opet Zoran Milanović rekla je kako u ovom trenutku ne zna što će napraviti niti sam Milanović. - On u ovom trenutku ima vrlo komotnu situaciju. Ima drugi mandat kojeg vrlo ležerno odrađuje. Ako bi izbori bili pred kraj njegovog mandata, onda bi tako nešto bilo moguće-rekla je Holy i dodala kako u tom slučaju više šansi vidi u potezu da se Milanović stavi na čelo ujedinjene ljevice nego da izlazi na izbore sam sa svojom listom. - Nije lako graditi novu političku opciju, bez obzira na to što vi imate i iskustvo i premijersko i dva predsjednička mandata i vrlo široku mrežu utjecaja i kontakata. Zoran Milanović nije osoba koja je sklona ulagati puno vremena i truda u takvo nešto - zaključila je Holy.