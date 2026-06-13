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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida gliserima stigla na Hvar. Htjeli napast Srbe, uhićeni su

VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 21:08

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

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240 sekundi 24sata

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