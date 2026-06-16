Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači

KATARINA PETROVIĆ EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI TV

'U Srbiji su u policijskim intervencijama protiv prosvjednika bili i ljudi koji nisu policajci!'

Prosvjednici i novinarske ekipe više puta su upozoravale na policijsku brutalnost i na činjenicu da se u tim policijskim akcijama sudjelovale i osobe koje su povezane s kriminalnim miljeom. „Ne mogu govoriti o identitetu pojedinaca, ali sigurno je da ih nisu pronalazili u bibliotekama. Mislim da je to dovoljno jasan odgovor“, govori nam ova hrabra žena.