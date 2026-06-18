Umirovljeni brigadir HV-a Vilko Klasan gost je nove epizode podcasta Bobu bob!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je umirovljeni brigadir HV-a Vilko Klasan s kojim urednik Igor Bobić razgovara o završetku rata SAD-a i Irana, mogućim pregovorima Ukrajine i Rusije te modernizaciji i naoružavanju Hrvatske vojske.

Tko je pobjednik u američko - iranskom ratu? Je li potpisani memorandum samo stanka i hoće li doći do konačnog sporazuma? Što je Donald Trump dobio ili izgubio pokretanjem ovog rata? Hoće li američki junior partner Izrael poštovati dogovoreno i može li Netanyahu politički preživjeti bez rata? Hoće li se sada Trump okrenuti Ukrajini i pomoći da počnu pregovori? Kakvo je stanje na bojnišnici u Ukrajini i ostvaruje li ukrajinska vojska prednost nad ruskom? Koliko je jaka Hrvatska vojska i ide li modernizacija HV-a u pravom smjeru ? Kako Hrvatska treba odgovoriti na srpske supersonične rakete koje od milja nazivaju Zagrepčanke? Zašto je apelirao na ministra obrane Ivana Anušića da ne kupuje sustav PZO srednjeg dometa od Francuza? Je li ga tko kao stručnjaka uopće pitao za mišljenje?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 19. lipnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.