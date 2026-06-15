'U Srbiji su u policijskim intervencijama protiv prosvjednika bili i ljudi koji nisu policajci!'

Katarina Petrović, suspendirana policijska službenica iz Valjeva, u posljednje tri godine jedna je od najčešćih meta napada režima Aleksandra Vučića. Njezin progon i nastojanje da ju se ušutka počinje nakon što je 2023. javnosti otkrila pokušaj zataškavanje prometne nesreće u Beogradu kojoj je sudjelovalo Nikola Petrović, kum Aleksandar Vučića. U velikom i ekskluzivnom intervjuu za Večernji tv, prvom razgovoru za jedan hrvatski medij, voditelja i urednika Hrvoja Zovka, otkriva nam kako su se tijekom prosvjeda u Srbiji događale policijske intervencije koje su provodili ljudi koji nisu policajci.

„Na temelju informacija do kojih sam dolazila i onoga što se moglo vidjeti na terenu, smatram da su u određenim situacijama među uniformiranim osobama bili i ljudi koji nisu policijski službenici. To je iznimno ozbiljan problem. Policijska uniforma nosi odgovornost, ovlasti i povjerenje građana. Ako se ona daje osobama koje nisu dio sustava, tada se ozbiljno narušava ugled institucije“.

Prosvjednici i novinarske ekipe više puta su upozoravale na policijsku brutalnost i na činjenicu da se u tim policijskim akcijama sudjelovale i osobe koje su povezane s kriminalnim miljeom. „Ne mogu govoriti o identitetu pojedinaca, ali sigurno je da ih nisu pronalazili u bibliotekama. Mislim da je to dovoljno jasan odgovor“, govori nam ova hrabra žena.

Naša sugovornica osvrnula se i na nedavnu izjavu Aleksandra Vučića koji je poručio kako će učiniti sve da spriječi vanjske utjecaje na Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije i policiju. „Koliko je meni poznato, nikada nije bilo nikakvih stranih utjecaja na Ministarstvo unutarnjih poslova. Međutim, itekako je bilo domaćih pritisaka, odnosno utjecaja ljudi koji obnašaju najviše državne funkcije. Takvo miješanje u rad institucija ne bi smjelo postojati, ali ono je, nažalost, vrlo često“, napominje Katarina Petrović.

Nakon tragedije u Novom Sadu često smo od Vučića i njegovih suradnika slušali tvrdnje da strane države i strane službe, među njima i Hrvatska, navodno potiču prosvjede i utječu na institucije. „Uvijek je najlakše pronaći vanjskog krivca. Pad nadstrešnice samo je kap koja je prelila čašu nezadovoljstva zbog nefunkcioniranja institucija i raširene korupcije. To je suština pobune građana Srbije. Ljudi više ne žele živjeti u sustavu u kojem su korupcija i osobni interes važniji od odgovornosti i ljudskih života“.

Katarina Petrović u posljednje tri godine proživljava stalne pritiske. Vraća se na 2023. i slučaj prometne nesreće u Beogradu u kojoj je sudjelovao Nikola Petrović, kum predsjednika države. „Godina 2023. bila je posebno teška za Srbiju. Nakon tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i ubojstava koja su dogodila nakon toga, postalo mi je jasno koliko je sustav ozbiljno zakazao. I tada sam otišla prvi put na velike proteste u Beogradu, jer u Valjevu su protesti bili u vrlo malom obimu i nije bilo zgodno u malom gradu se baš tako glasno pobuniti. Jednoga dana na poslu sam pratila raspravu u Narodnoj skupštini. Zastupnica Marinika Tepić govorila je o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao Nikola Petrović. I ja sam se ulogirala u naš sustav da provjerim je li istina to što ona priča. Kad sam vidjela da sve tako piše i u našim policijskim evidencijama, imala sam potrebu njoj potvrditi da tako piše kod nas. Vrlo brzo nakon što je objavila taj izvještaj koji sam joj poslala na društvenoj mreži X, tadašnjem Twitteru, sve se promijenilo“, priča nam Katarina Petrović i nastavlja:

„Najprije sam pozvana na razgovor u Sektor unutarnje kontrole, a zatim sam 3. srpnja 2023. uhićena pod optužbom za zlouporabu službenog položaja. Već tada je bilo jasno da takvo kazneno djelo u ovom slučaju ne postoji, što je sud kasnije i potvrdio“. Opisala nam je kako je izgledalo ispitivanje u policiji.

„Trajao je više od tri sata, a najmanje smo razgovarali o onome zbog čega su zapravo došli. Odmah sam priznala da sam pristupala službenoj evidenciji i pregledavala predmet o kojem je bila riječ. Međutim, u tom trenutku nisam odmah rekla da sam dokumentaciju proslijedila narodnoj zastupnici jer sam i sama bila šokirana činjenicom da se zbog toga vodi tako ozbiljan postupak. Većina razgovora zapravo se odnosila na potpuno druge teme. Postavljali su mi pitanja radim li za neku stranu službu, financira li me netko, tko stoji iza mene i zbog čega kritiziram sustav. Takva pitanja bila su ponižavajuća za nekoga tko je cijeli radni vijek proveo poštujući zakon i pravila službe“, govori nam Katarina Petrović.

A što se tiče same prometne nesreće, u kojoj je sudjelovao kum predsjednika države i u kojoj su dvije žene ozlijeđene, naša sugovornica jednostavnim rječnikom odgovara: „Sama prometna nesreća mogla se dogoditi bilo kome. Promet je nepredvidiv i nesreće se događaju. Međutim, ne događa se svakome da sudjeluje u prometu pod utjecajem kokaina, kako je bilo navedeno u službenim evidencijama. Osim toga, tijekom cijelog postupka događale su se vrlo neobične stvari. Sud je, primjerice, zaključio da ozljede koje su zadobile dvije žene nisu ozljede u sudsko-medicinskom smislu. Tijekom svoje profesionalne karijere nikada nisam čula za takvo obrazloženje. Ozljede su ozljede, bez obzira na to jesu li lakše ili teže. Postojala je i velika materijalna šteta, s obzirom na vrijednost vozila. Unatoč tome, nije pokrenut kazneni postupak, nego je predmet završio na Prekršajnom sudu, gdje je na kraju nastupila zastara. Nitko nije odgovarao ni kazneno ni financijski. Upravo sam se protiv takve selektivne primjene zakona pobunila. Opravdano sumnjam da su pojedine institucije sudjelovale u tome da gospodin Petrović ne snosi posljedice svojih postupaka“.

Ova hrabra žena čiji je suprug također izložen pritiscima jer i on radi u policiji, kaže nam za sebe ne traži ništa posebno, želi samo živjeti u normalnom društvu. Očekuje promjenu sustava i želi da njezina zemlja bude dio Europske Unije i želi bolju i drugačiji vlast. Na kraju ove teške priče Katarina Petrović nije propustila da za Večernji tv poželi uspjeh hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu. Više o tome što je govorila Katarina Petrović, pogledajte u emisiji.