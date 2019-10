Lana Bijedić na putu do mjesta zločina snimljena kako pješači šest kilometara

Lana Bijedić pješačila je gotovo šest kilometara od Gazprom benzinske crpke na izlazu iz Čapljine do kružnog toka kod Zvirovića, ekskluzivno doznaje Večernji list iz izvora bliskih istrazi.

Donosimo njezinu posljednju fotografiju s videonadzora u Čapljini i rekonstrukciju slučaja koji je šokirao BiH i regiju nakon što je u rijeci Studenčici, u Studencima kod Ljubuškog, pronađeno tijelo 19-godišnjakinje iz Mostara, piše vecernji.ba.

Snimljena kako pješači sama

Prošle nedjelje, 6. listopada, prema podacima koje smo ekskluzivno dobili, Lana je u 11 sati napustila obiteljski dom u Sjevernom logoru kod Mostara kazavši majci kako se ide naći s prijateljicom. Međutim, ispostavlja se kako kave s prijateljicom tog dana nije bilo. U 12 sati i 10 minuta kamere s benzinske crpke Gazprom na izlazu iz Čapljine snimile su djevojku kako prolazi pored crpke, pješice, što znači da ju je netko do navedene lokacije morao odvesti, odnosno ne zna se kako je tu došla - ili je stopirala, ili autobusom, ili ju je pak netko dovezao. U 13.30 sati Lana je viđena na kružnom toku kod Zvirovića. Radi se o udaljenosti otprilike pet do šest kilometara koliko je Lana prošla pješačeći na navedenoj ruti. Važno je reći da je snimljena kako pješači sama. Drugi važan detalj, kako ekskluzivno doznaje "Večernjak", jest kako je pronađen Lanin testament koji je napisala u siječnju ove godine.

Trenutačno se vještači, kao i svi ostali dokazi koje policija analizira. Pokušava se doći do podataka iz njezina mobitela, koji je pronađen, ali i drugih korisnih informacija poput Facebook profila koji je prije nekoliko dana izbrisan. Mnoga pitanja su otvorena, a policija radi sve na rasvjetljavanju ovog teškog zločina. Doznajemo da na istrazi, i to na nekoliko lokacija i s više timova, radi 24 sata. Što se dogodilo i tko je Lanu brutalno tukao i gušio, što je potvrdila obdukcija, i tijelo bacio u rijeku, predmet je ove velike istrage u koju su se uključile sve policijske i obavještajne agencije u BiH. Kako doznajemo, radi se o policijama i agencijama od županijske do državne razine - SIPA-i, OSA-i, MUP-u RS-a koji je kolegama u MUP-u ZHŽ-a stavio na raspolaganje opremu i sve potrebno kako bi što prije došli do počinitelja. Svoju podršku daje i Veleposlanstvo SAD-a u BiH. Svima je u cilju da se ovaj slučaj koji je šokirao ovu zemlju razriješi što prije.

U Ljubuški su stigli i ronioci iz Tuzle, pretražuju rijeku, odnosno krug od nekoliko stotina metara oko mjesta gdje je pronađeno tijelo kako bi pronašli eventualne predmete koji pripadaju djevojci ili druge dokaze. Jučerašnji dan je obilježio i ispraćaj Lane Bijedić na groblju Sutina u Mostaru, a njemu su nazočili brojni građani, prijatelji, kao i Lanini školski kolege. Biranim riječima od Lane su se opraštali paroh Radivoje Krulj, njezini profesori i drugi, koji su na neki način bili povezani s djevojkom i njezinom obitelji. Ispraćaju je nazočio i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. Nakon ispraćaja lijes s Laninim tijelom otišao je put Beograda gdje će danas, prema želji njezine majke Nine, biti pokopana. Mnogi su se jučer pitali zašto će se Lana, koja je rođena i živjela u Mostaru, gdje je i majčina obitelj, pokopati u Beogradu.

Policija čuva teren

Paralelno s istragom na terenu, istražuju se i neki navodi ispitanika koji su ostali nedorečeni u cijeloj priči. I jučer je policijska traka i policijsko vozilo koje čuva teren bilo na lokaciji na kojoj je izvršeno ubojstvo, a žitelji, kao i cjelokupna javnost, očekuju da se slučaj što prije razriješi. Osobito je stravična činjenica da se prije 4 godine na istoj lokaciji dogodilo samoubojstvo, i to skokom s avijatičkog mosta, tako da nesretni mladić nije imao šanse preživjeti pad.

Ovog puta dogodio se zločin koji je mjestašce dovelo do naslovnica crne kronike, a u kojem je stradala djevojka pred kojom je bio život i koja je prošlog ponedjeljka trebala krenuti na fakultet i početi novo poglavlje u životu. Nažalost, to se nije dogodilo. Otkrivanje ubojice i motiva sada je prioritet. Policija još jednom moli i poziva sve građane, posebno s područja grada Čapljine i smjera prema Ljubuškom koji imaju bilo kakvu korisnu informaciju o ovom slučaju, da jave policiji.