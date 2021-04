Kovačević do daljnjeg ostaje u Remetincu

Dragan Kovačević, bivši čelni čovjek Janafa, do daljnjeg ostaje u Remetincu jer je izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo njegovu žalbu, ali i žalbe njegovih suosumnjičenika. Istražni zatvor, koji im je određen prije malo više od mjesec dana poslije ponovnog Kovačevićeva uhićenja, ističe im 7. travnja.

No, kako im je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a svi svjedoci još uvijek nisu ispitani, može se očekivati da će USKOK tražiti produljenje istražnog zatvora. Predloženo je ispitivanje 30 svjedoka, a do sada ih je ispitano petnaestak. Osim Kovačevića, do daljnjega u Remetincu ostaju i Vlado Zorić, bivši direktor sigurnosti Janafa, Ivan Širić, vlasnik tvrtke Cefis te direktor tvrtke M. G. S. Edo Seifried.

Kovačević je nakon uhićenja iznio obranu u kojoj je porekao djelo, no nekoliko dana nakon toga sam je zatražio da ponovno iznese obranu. Htio je sve priznati kako bi izašao iz Remetinca. Obranu je iznio, no to priznanje nije bilo takvo da bi USKOK predložio da mu se ukine istražni zatvor.

Protiv Kovačevića od listopada lani vodi se istraga u aferi Janaf u kojoj se sumnjiči da je uzeo 1,9 milijuna kuna mita od Kreše Petaka kako bi Petekovoj tvrtki dao poslove s Janafom. Što se tiče optužbi zbog kojih je sada u Remetincu, Kovačevića se tereti da je kao mito od Širića dobio dva luksuzna stana u Splitu i Zagrebu te da su njegovoj djeci plaćena dva automobila kako bi Kovačević Širiću namjestio dobivanje poslova s Janafom.

Vlado Zorić osumnjičen je da je pomagao kod namještanja poslova, kao i Seifried koji je, sumnja USKOK, bio paravan Širiću za dobivanje posla s Janafom, jer je Širić bio Seifriedov podizvođač.



