UŽIVO Plenković: 'Brojevi su počeli padati, no nema popuštanja. Treba biti maksimalno odgovoran'

Sjednica Vlade održala se danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Kako je jučer najavio premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš danas će na sjednici izvijestiti što se događa s platformom Cijepise.

Na samom početku prisutnima se obratio premijer.

- Danas ćemo na vladi usvojiti prijedlog o usvajanju Prijedloga nacionalnog plana, nakon čega će biti poslan Europskoj komisiji. Riječ je o ključnom dokumentu za razvoj Hrvatske za korištenje 47 milijardi kuna. Bude li potrebno, mi ćemo do kraja 2023. godine zatražiti zajmove u vrijednosti 27 milijardi kuna. Dokument ima više od 1100 stranica. Prema našoj procjeni 66 posto plana se odnosi na oporavak, a 34 posto se odnosi na otpornost. Gospodarski oporavak odnosi se na usmjerivanje u one sektore koji omogućuju brži gospodarski rast. - naveo je Plenković opisujući detalje Plana.

Na obnovu zgrada trebalo bi ići šest milijardi kuna, a dvije i pol milijarde uložit će se u zdravstvo. Plenković je kazao kako se očekuje da će se do 2026. godine za 25 posto smanjiti broj sudskih procesa.

Ustvrdio je da će Hrvatska zbog spomenutog Nacionalnog plana biti 'zelenija i digitalnija'. Očekuje da će gospodarski rast zbog strukturnih promjena biti još i veći.

- Već smo tijekom javne rasprave kazali da Hrvatskoj će biti na raspolaganju 30 milijardi eura u ovom desetljeću. Ovo je jedinstvena prilika. Zahvaljujem svima resorima - kazao je Plenković i objavio da će Nacionalni plan danas biti objavljen na stranicama Vlade.

- Brojevi su počeli padati, no nema popuštanja. Treba biti maksimalno odgovoran. Svatko od nas ima ulogu u tom procesu u spašavanju životu. Drago mi je što smo počeli u Dubrovniku s cijepljenjem turističkim djelatnicima. Prošlog vikenda samo razgovarali s Stožerom, te smo zatražili od ministra zdravstva dinamičan plan.

VIDEO: U Dubrovniku počelo cijepljenje turističkih djelatnika

Apelirao je ponovo u ime Vlade da se građani cijepi, posebno građani starije dobi. Kazao je i to da su on i ministar Grlić Radman susreli s povjerenicom Johansson, gdje su govorili o ulasku RH u Šengen. Naveo je i to da su posjetili brojne županije.

- Hodali smo po Pelješkom mostu i to je bio sjajan osjećaj - kazao je i dodao da su jučer bili na otvorenju vjetroelektrane Korlat što je sjajan projekt.

Stanje državnog proračuna

Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako su im veće procjene gospodarskog rasta za iduću godinu. U ovoj godini će biti 5.2 posto, a u 2022. godini očekuje se rast od 6.6 posto, a 4.1 posto u 2023. godini.

Naveo je i to kako je nužno u rashodnu stranu proračuna nužno unijeti i aspekt pandemije.

- Predlažemo korekciju deficita proračuna s 2,9 na 3,8 posto za ovu godinu, no već iduće godine planiramo deficita u sklopu Maastriških kriterija. Duboko smo uvjereni da ćemo zadržati status Republike Hrvatske i odnose s europskim institucijama.

Istaknuo je kako je pandemija koronavirusa imala značajan utjecaj na javni dug.

Ministar Medved naveo je kako se nastavlja saniranje posljedica potresa.

- U petak će biti otvorenje kontejnerskog naselja Mošćenica, riječ je o donaciji.

Ministar Beroš kazao je da je do sada zabilježeno 150 milijuna slučajeva u svijetu.

- Danas je zabilježeno 2439 slučajeva. Do danas je ukupno testirano 1 794 905 osoba, od toga 10 358 u posljednja 24 sata. Više od 51 posto stanovništva od 75 godina cijepljen je barem s jednom dozom. Bolničkim ustanovama dostavljen je dopis u kojem se navodi da se dopusti posjet pacijentima uz poštivanje epidemioloških mjera. Pritisak na bolničkom sustavu ne jenjeva, ali organizacijski uspijevamo za sve pobrinuti. Ministarstvo zdravstva poslalo je dopis Ministarstvu obrane i Crvenom križu kako bi pomogli pri intenziviranju cijepljenja

- Prva točka je javna komunikacija koja uključuje davanje jasnih odgovora na sva pitanja koja zanimaju hrvatske građane. Drugo, uspostava jasnog zapovjednog lanca. Na čelu je biti ravnatelj HZJZ-a - kazao je Beroš. Ustvrdio je kako se radi na poboljšanju koordinacije zbog čega su imenovana tri: jedan je za organizaciju cijepnih mjesta, drugi za distribuciju, a treći za informatičku podršku

Jedna od točki je i proaktivnost.

- Doktori opće medicine trebaju izvući popis onih koji nisu cijepljeni, pa će ih se kontaktirati call centar - naveo je Beroš.

O mjerama se izjasnio i ministar Božinović. Rekao je kako je Nacionalni stožer prema traženju županijskih stožera odobrio i javno izvijestio o sedam donesenih mjera. Nove mjere su se odnosile na Dubrovačko-neretvanstvu, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransk, Istarsku i Zagrebačku.

Neke od tema na dnevnom redu su: Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za završno usuglašavanje, Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. – 2024. te će se iznijeti najnovije informacije o aktualnom stanu vezano za potres i koronavirus u Hrvatskoj.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.