Policija pronašla drogu, eksploziv i oružje kod uhićenog dvojca

Policijska uprava sisačko-moslavačka održala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati složenog, višemjesečnog kriminalističkog istraživanja provedenog nad 37-godišnjakom i 33-godišnjakom s petrinjskog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke, Alenko Vrđuka istaknuo je kako pojedinačno kaznena djela zlouporabe droga ili nedozvoljenog posjedovanja oružja nisu neuobičajena, no njihova povezanost predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Voditelj Službe kriminalističke policije Robert Ramušćak u svom je izlaganju naveo kako se radi o višemjesečnom kriminalističkom istraživanju koje je provedeno u suradnji s Upravom kriminalističke policije te u koordinaciji s Općinskim državnim odvjetništvom u Sisku.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 37-godišnjak krajem mjeseca ožujka ove godine, prodao drogu tipa amfetamin u količini od 25,13 grama ženskoj osobi s petrinjskog područja. Nadalje, postoji osnovana sumnja da su sredinom mjeseca travnja, 37-godišnjak i 33-godišnjak, po prethodnom dogovoru otišli na području Grada Zagreba s ciljem kupovine droge.

No, policijski službenici su ih zaustavili u prometu po izlasku sa autoceste A11 kod Lekenika. Temeljem naloga Županijskog suda u Sisku izvršena je pretraga osobnog vozila kojom prilikom je u unutrašnjosti vozila pronađen automatski pištolj s pripadajućim spremnikom s osam komada streljiva, spremnik za automatski pištolj, 1000,2 grama droge tipa amfetamin tzv. SPEED, 46,62 grama droge tipa kokain, prigušivač pucnja, nož s ručkom u obliku boxera i pripadajućom futrolom, kapa tzv. fantomka, improvizirana eksplozivna naprava sastavljena od metalne ambalaže u kojoj se nalazi eksploziv TNT težine 427,3 grama, univerzalni elektronski upaljač i elektronska detonatorska kapisla s elektronskom instalacijom, ručna bomba, 3 komada pištoljskog streljiva, uređaj GPS „lokator“ i jedna službena registarska pločica vlasništvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Policija pronašla drogu, eksploziv i oružje kod uhićenog dvojca

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su sredinom travnja, uz kaznenu prijavu zbog kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

„Naša odlučnost ostaje i dalje, kroz preventivne programe smanjiti tržište droga, a kroz ovakve represivne akcije ukloniti dilere. Smatramo da smo u ovom slučaju spriječili ne samo dolazak veće količine droge na ilegalno tržište, nego i moguću uporabu pronađenog oružja i eksplozivnih tvari“, rekao je načelnik Vrđuka.