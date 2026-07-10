Detalji užasa na Ugljanu: 78-godišnjak ubo nožem policajku u prsa, teško je ozlijeđena

Muškarac (78) koji je u četvrtak tijekom policijske intervencije na otoku Ugljanu nožem teško ozlijedio policijsku službenicu završio je u pritvoru. Policija ga sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva, prijetnje policijskim službenicima i nasilje u obitelji. Kako je izvijestila PU zadarska, incident se dogodio 9. srpnja oko 18 sati u obiteljskoj kući na Ugljanu, gdje su policijski službenici intervenirali zbog prijave obiteljskog nasilja.

Tijekom postupanja 78-godišnjak je, prema sumnjama policije, prijetio policijskim službenicima, odbijao njihove naredbe te je nožem zadao ubodnu ranu policijskoj službenici. Policajka je hitno prevezena u Opću bolnicu Zadar, gdje joj je pružena liječnička pomoć. Utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na bolničkom liječenju.

Iz policije navode da je osumnjičeni tijekom intervencije pružao aktivan otpor, prijetio službenicima i zamahivao nožem prema njima, zbog čega su policajci nad njim morali uporabiti sredstva prisile kako bi ga svladali i priveli.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 78-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teškog ubojstva u pokušaju, prijetnje prema službenim osobama te nasilja u obitelji. Policija je također izvijestila da je riječ o muškarcu kojeg su i ranije prijavljivali zbog prekršaja i kaznenih djela.