Policija objavila detalje iznude i premlaćivanja i prijavila sina saborskog zastupnika

Zagrebačka policija prijavila je Jonu Javora Jurčevića (22), sina nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, koji se sumnjiči da je s 28-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem u veljači ove godine sudjelovao u iznuđivanju i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja.

Ne navodeći identitete, policija je izvijestila da je dovršili kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi 22 i 28 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva na štetu 21-godišnjaka te kaznenog djela nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 39-godišnjaka i 39-godišnjakinje.

Sumnja se da su Jurčević, 28-godišnjak i još jedna zasad nepoznata osoba, 16. veljače u popodnevnim satima, prema zajedničkom dogovoru, a s namjerom protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, došli do parka na području Črnomerca, gdje su od 21-godišnjaka kojeg poznaju od prije, tražili da im preda novac. Osumnjičeni 28-godišnjak mu je uz verbalnu prijetnju otuđio mobitel nakon čega su mu sva trojica osumnjičenih zaprijetili da će ga ubiti ukoliko im novac ne preda. Potom su svi zajedno došli na njegovu adresu stanovanja na području Črnomerca.

Po ulasku u kuću, 28-godišnjak je uz verbalne prijetnje tupim predmetom udario oštećenog, dok su 22-godišnjak i trećeosumnjičeni tjelesno napali članove njegove obitelji nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Nakon pružene liječničke pomoći u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, utvrđeno je da su 21-godišnjak i njegovi roditelji lakše ozlijeđeni. Policija navodi kako je početkom godine identificirala i uhitila 28-godišnjaka te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako je priopćila policija, Jona Javor Jurčević je otkriven u nastavku kriminalističkog istraživanja te je uhićen početkom srpnja. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu. U policiji ističu kako se za trećim počiniteljem intenzivno traga te da su Jona Javor Jurčević i 28-godišnjak proteklih godina više puta kazneno prijavljivani.

Mediji su ranije izvijestili da je policija u studenom 2023., tijekom pretresa kuće Josipa Jurčevića, saborskog zastupnika i parlamentarnog člana Kluba Mosta i nezavisnog kluba Josipa Jurčevića, pronašla ilegalni pištolj i streljivo te da mu je nakon privođenja izrečena novčana kazna u iznosu od 2650 eura.