FOTO Izvukao eksplozivnu napravu i prijetio da će je aktivirati u blizini škole: Objavljene fotografije uhićenja

Zagrebačka policija uhitila je muškarca koji je u petak poslijepodne u Šišićevoj ulici u Utrinama prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, potvrdili su Hini iz Policijske uprave zagrebačke. Potvrdili su da su u 16,10 sati primili dojavu o osobi s eksplozivnom napravom u Šišićevoj ulici u zagrebačkom naselju Utrina te su na mjesto događaja uputili policijske snage, uključujući i specijalizirane službenike.
Prema neslužbenim informacijama, policijski službenici prišli su muškarcu koji je šetao ulicom, nakon čega je on izvukao eksplozivnu napravu i zaprijetio da će je aktivirati. Policija je uspostavila širi sigurnosni perimetar, a zbog postupanja policije privremeno je blokiran promet Šišićevom ulicom.FOTO Muškarac s bombom prijeti u blizini osnovne škole
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