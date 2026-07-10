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FOTO Izvukao eksplozivnu napravu i prijetio da će je aktivirati u blizini škole: Objavljene fotografije uhićenja

Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
10.07.2026.
u 19:02

Policija je uspostavila širi sigurnosni perimetar, a zbog postupanja policije privremeno je blokiran promet Šišićevom ulicom

Zagrebačka policija uhitila je muškarca koji je u petak poslijepodne u Šišićevoj ulici u Utrinama prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, potvrdili su Hini iz Policijske uprave zagrebačke. Potvrdili su da su u 16,10 sati primili dojavu o osobi s eksplozivnom napravom u Šišićevoj ulici u zagrebačkom naselju Utrina te su na mjesto događaja uputili policijske snage, uključujući i specijalizirane službenike.  

Prema neslužbenim informacijama, policijski službenici prišli su muškarcu koji je šetao ulicom, nakon čega je on izvukao eksplozivnu napravu i zaprijetio da će je aktivirati. Policija je uspostavila širi sigurnosni perimetar, a zbog postupanja policije privremeno je blokiran promet Šišićevom ulicom. 
FOTO Muškarac s bombom prijeti u blizini osnovne škole
Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole
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Ključne riječi
bomba opsada policija

Komentara 5

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Avatar Šubić131
Šubić131
19:11 10.07.2026.

Vidite narode - blisko istocni stvor dosa na Hrvatsku zemlju u Hrvatski dom. Tko je ovog azijatu blisko istocnog dovuka u nas dom, kompradori komunjare koji otvraju vrata iznutra moraju odgovarat ka i invazivni azijski skotovi

Avatar Šubić131
Šubić131
19:25 10.07.2026.

Azijati nam rade teroristicke napade. Zbog tog mora odgovarat onaj tko je azijatskim bestijama otvorija vrata iznutra ulaziti u Europske zemlje - a to je masonerija (liberal i komunist) dok im je krscanin cuva strazu u stilu subverzivnog semitskog azijaskog ucenja jezusa kristusa zidova koji je reka "voli svoje neprijatelje" Matej 5:44

Avatar Šubić131
Šubić131
19:21 10.07.2026.

Ovdi nekima jos nije jasno tko je ovi azijat. Pa vidite da je azijatske blisko istocne semitske rase. Zemlje ovih dvonoznih bestija su siverna afrika i bliski istok

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