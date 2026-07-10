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NA PODRUČJU BUJA

Nova akcija USKOK-a: 'U tijeku su uhićenja'

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Robert Jurišić
10.07.2026.
u 09:53

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, priopćeno je

"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Grada Buja u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", priopćio je USKOK.

Ključne riječi
USKOK

Komentara 2

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PV
prcko.vita
10:05 10.07.2026.

Drug Mile i drugarica Jovana Kekin?

PA
pantigana
10:09 10.07.2026.

Ufff kako Plenkija svrbi ekipa iz Možemo...

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