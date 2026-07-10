Nova akcija USKOK-a: 'U tijeku su uhićenja'

"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Grada Buja u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", priopćio je USKOK.