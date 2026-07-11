USKOK proširio istragu: Pročelnica primala mito, gradonačelnik Buja potpisao 57 računa

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv šestero okrivljenika i četiri pravne osobe zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela u vezi kupoprodaje nekretnina u Istri, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o proširenju istrage protiv I. okr. te protiv XI. i XII. okr. hrvatskih državljana (1973., 1972.), XIII. i XIV. okr. državljana Republike Slovenije (1967., 1977.) i XV. okr. pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te povrede tajnosti postupka. Osnovano se sumnja da je I. okr. od kraja 2012. do 11. ožujka 2025. u Bujama, kao službenica, a potom i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buje, zadužena za pripremu i provedbu postupaka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Buje te upoznata s vremenom i sadržajem uvrštavanja poljoprivrednih zemljišta na području Grada Buje u program raspolaganja radi njihove prodaje ili zakupa, dogovarala i primala nezakonitu nagradu od osoba zainteresiranih za kupnju ili zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buje ili Republike Hrvatske. Koristeći svoje ovlasti, podatke i dostupnu joj dokumentaciju, I. okr. je tim osobama osigurala da u najkraćem vremenu i po najpovoljnijim uvjetima steknu u vlasništvo ili dobiju u zakup željene nekretnine.

Tako je I. okr., na traženje XIII. okr., u okviru osam natječaja za prodaju nekretnina osigurala donošenje odluka o oglašavanju prodaje tih nekretnina u vlasništvu Grada Buje, a potom u ime XIII. okr. i njegove partnerice sačinila ponude prema Gradu Buje za kupnju tih nekretnina. Pritom je I. okr. osigurala da se, ukoliko se pojavi više ponuditelja, u proceduru uzme ponuda XIII. okr. i njegove partnerice, za što je primila najmanje 4.000,00 eura. Osim toga je I. okr. dogovorila s XIV. okr. da će mu za naknadu od najmanje 350,00 eura, pribaviti pravodobnu informaciju o planiranom natječaju za kupnju i/ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i sačiniti zahtjeve za navedeno, kako bi osigurala da XIII. okr. na ime svoje partnerice stekne u vlasništvo ili dobije u zakup te nekretnine, nakon čega je I. okr. na ime partnerice XIII. okr., ispunila i u proceduru uputila predmetni zahtjev.

Nadalje se sumnja da je XI. okr., u razdoblju od 2017. do 10. srpnja 2026. kao gradonačelnik Grada Buje, u dogovoru s XII. okr., direktorom XV. okrivljenog trgovačkog društva, u cilju ostvarenja koristi za to društvo, na štetu Grada Buje, nalagao provođenje postupaka nabave građevinskih i obrtničkih radova za Grad Buje kao javnog naručitelja, kako bi XV. okrivljenom društvu osigurao dobivanje poslova. Radi realizacije postignutog dogovora, nabava radova se dijelila na više postupaka nabave kako bi pojedinačna vrijednost predmeta nabave bila ispod zakonskog praga za provođenje transparentnih postupaka nabave. Potom je XI. okr. nalagao provođenje postupaka jednostavne nabave izdavanjem narudžbenica XV. okr. trgovačkom društvu ili fiktivnim upućivanjem poziva za dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta, osiguravši pritom da ponuda XV. okrivljenog trgovačkog društva bude jedina pristigla ponuda. Ujedno su XI. i XII. okr. dogovorili i ugovaranje veće cijene radova ili višestruko fakturiranje i naplaćivanje tih radova.

Na opisani način je XI. okr. dodijelio XV. okrivljenom trgovačkom društvu poslove u vrijednosti najmanje 3.868.248,10 eura, a višestruko fakturiranim i naplaćenim ili preplaćenim radovima za to društvo ostvarena je protupravna imovinska korist od najmanje 1.160.474,43 eura. Osim toga je XI. okr. u više navrata tražio XII. okr. da pravnim ili fizičkim osobama povezanima s njim (XI. okr.) doznači određene novčane iznose. Na navedeno je XII. okr. pristao i u periodu od 6. veljače 2019. do 17. travnja 2025. doznačio iznos od najmanje 20.681,32 eura, sve kako bi se osigurala daljnja nezakonita dodjela poslova Grada Buje XV. okrivljenom trgovačkom društvu. Osnovano se sumnja i da je u razdoblju od 1. kolovoza 2020. do travnja 2025. XI. okr. u istom svojstvu, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne koristi I. okr., na njezino traženje, iako je Statutom Grada Buje određeno da se službene osobe tog grada moraju služiti hrvatskim i talijanskim jezikom kako bi se osiguralo da na oba jezika mogu izvršavati poslove svoje službe, s obrtom za prevođenje u vlasništvu I. okr. zaključivao ugovore o uslugama prevođenja, a koji obrt je I. okr. otvorila upravo u tu svrhu.

Na temelju tih ugovora je I. okr. na ime svog obrta izdala Gradu Buje 57 računa ukupnog iznosa 39.035,96 eura, na kojim računima je XI. okr. svojim potpisom potvrdio da je usluga izvršena. Nakon što je I. okr. u ožujku 2025. prestala biti službenica Grada Buje, XI. okr. je na njezino traženje, s njom kao stalnim sudskim tumačem za talijanski jezik, zaključio Aneks ugovora o uslugama prevođenja, osiguravši joj time isplate novčanih sredstava i nakon prestanka službe u Gradu Buje. Na opisani način I. okr. je ostvarila nepripadnu imovinsku korist od najmanje 39.035,96 eura, za koji iznos je oštećen Grad Buje. Također se osnovano sumnja da je XI. okr., nakon što se upoznao sa sadržajem traženih podataka iz zahtjeva USKOK-a i dopuna tog zahtjeva iz ožujka 2025. dostavljenih Gradu Buje, iako upozoren sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku da je postupanje tijekom izvida tajno i da je dužan kao tajnu čuvati sve činjenice i podatke iz tih zahtjeva te da je odavanje tajne kazneno djelo, ta saznanja prenio I. okrivljenici. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove.