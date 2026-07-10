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OBUSTAVLJEN PROMET

Vlak naletio na pješaka u Uzdolju, smrtno je stradao

Screenshot/Google Maps
Autor
Robert Jurišić
10.07.2026.
u 09:40

Odmah po zaprimanju dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe. Zbog provođenja očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8,25 sati - objavila je policija.

Jedna je osoba smrtno stradala u naletu vlaka koji se dogodio jutros u mjestu Uzdolje. PU šibensko-kninska zaprimila je u 8.25 sati dojavu o željezničkoj nesreći. - Prema prvim informacijama, na navedenoj lokaciji došlo je do naleta teretnog vlaka, koji prometuje na relaciji Ogulin - Solin, na zasad nepoznatu mušku osobu. Od siline udara, pješak je zadobio ozljede opasne po život te je na mjestu događaja smrtno stradao.

Odmah po zaprimanju dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe. Zbog provođenja očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8,25 sati - objavila je policija.
Ključne riječi
prometna nesreća nalet vlaka

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